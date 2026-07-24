La tarraconense Sofía Llanos renueva con el Siroko Gijón
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La tarraconense Sofía Llanos es la tercera jugadora que renueva con el Siroko Gijón para jugar la próxima temporada en Liga Femenina 2. La alero, de 22 años y 1.82 de estatura, disputó un total de 24 partidos la pasada campaña, en los que promedió 7,4 puntos y 4 rebotes por partido. Un rendimiento que le ha servido para continuar en el equipo.
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