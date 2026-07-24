La tarraconense Sofía Llanos renueva con el Siroko Gijón

La tarraconense Sofía Llanos es la tercera jugadora que renueva con el Siroko Gijón para jugar la próxima temporada en Liga Femenina 2. La alero, de 22 años y 1.82 de estatura, disputó un total de 24 partidos la pasada campaña, en los que promedió 7,4 puntos y 4 rebotes por partido. Un rendimiento que le ha servido para continuar en el equipo.