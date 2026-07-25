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El asturiano Yoel Álvarez, bronce en categoría junior en su primer Europeo de patinaje de velocidad

El deportistas del Ovetus debuta en una cita continental con una medalla

Yoel Álvarez, con su medalla.

Yoel Álvarez, con su medalla.

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CELIA GONZÁLEZ

Oviedo

Yoel Álvarez Méndez cuajó en Italia un Europeo que difícilmente olvidará. En su debut en la prueba continental, con solo 15 años, el patinador del Novares se colgó la medalla de bronce en la exigente prueba júnior de 5.000 puntos del Campeonato de Europa de Patinaje de Velocidad, una de las citas más importantes del calendario, que se está disputando estos días en Italia.

Un bronce que confirma su enorme progresión

Yoel, a pesar de su juventud, demostró una madurez competitiva enorme. Su bronce no solo confirma su progresión, sino que lo sitúa ya entre los nombres a seguir en las categorías formativas del patinaje de velocidad internacional.

El campeonato continúa y Yoel todavía tiene por delante varias jornadas de competición. Su rendimiento invita a pensar que puede sumar alguna medalla más y cuajar un Europeo que ya es sobresaliente para él y para el club Novares.

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La expedición española también contó con la presencia de las patinadoras asturianas Sara Bedia y Leire Montiel, del Astur Patín, en categoría júnior. Las dos completaron una actuación sólida en sus respectivas pruebas, reforzando el peso del patinaje asturiano dentro del panorama nacional.

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