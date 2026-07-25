Un equipo sin fecha de caducidad: el Confitería Ovetus, campeón de España de fútbol 7
El equipo asturiano gana el título nacional para mayores de 35 años después de hacer un torneo impecable en Tenerife
CELIA GONZÁLEZ
El Confitería Ovetus se proclamó campeón de España de Fútbol 7 en la categoría de mayores de 35 años tras derrotar por 1-2 al Atlético Platense de Tenerife. Un éxito construido sobre un equipo que mezcla veteranos con pasado en Tercera División y otros jugadores que, sin haber llegado a esa categoría, jugaron durante años en otras categorías dentro del fútbol regional.
Óscar Prada, mejor jugador del torneo
Entre el grupo de jugadores con trayectoria en Tercera brillaron nombres como Óscar Prada, exjugador del Covadonga, que fue elegido mejor jugador del torneo; Luis Manuel García Leite, «Mimi», histórico del Avilés, o Iván Miranda, defensa de referencia en el Astur. A ellos se sumó gente como Pablo García Ardura, antiguo portero del Langreo, que fue reconocido como mejor guardameta; y Pablo Díez, delantero con pasado en Lealtad y Mosconia, que mantuvo intacto su olfato goleador y cerró el torneo con seis tantos, siendo el máximo anotador del equipo.
También destaca la figura de Javi Porrón, histórico jugador asturiano, exportero del Lealtad, que, pese a no poder jugar, acompañó al grupo. Lo peor del torneo, organizado por la AEMF (Asociación Española de Minifútbol), que reúne a los campeones autonómicos, fueron las graves lesiones de Héctor García Campa y Víctor García, «Piraña».
El talento de los veteranos asturianos
Un contratiempo que no impidió que este grupo de ilustres veteranos dejara muestras de su talento en Tenerife, donde demostraron que el que tuvo retuvo y se marcharon con la satisfacción de haber ganado un título y de haberse vuelto a sentir futbolistas.
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