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Éxito de la Asturias Challenge en Somiedo y Aller

Un momento de la Asturias Challenge de Somiedo. |

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La cicloturista Asturias Challenge acabó con éxito en Somiedo y Aller los pasados domingos 11 y 19 de julio. Cada marcha congregó a 250 deportistas. La primera, con paso por La Farrapona y final en La Peral, y la segunda pasando por Colladiella, La Camperona y Colladona.

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