Manu Bea, sexto en la final del 400 en los campeonatos de España de atletismo
La gran protagonista de la jornada fue la granadina María Pérez, que logró el récord nacional en 10.000 metros marcha
A. L.
El asturiano Manuel Bea logró este sábado la sexta plaza en la final de los 400 metros lisos durante el Campeonato de España, que se está celebrando en Málaga, con una marca de 46.92 segundos. El atleta gijonés fue superado por su compañero en el equipo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Ángel González, que se llevó el oro con un tiempo de 45.91. Segundo fue Asabu Pines (45.99) y tercero, David García Zurita (46.20). En la final femenina de 400 metros, sin representación asturiana, ganó Blanca Hervás.
María Pérez bate el récord de España
Por su parte, María Pérez fue la gran protagonista de la jornada. La granadina volvió a escribir una página histórica del atletismo español al batir el récord de España de los 10.000 metros marcha. La campeona olímpica, mundial y europea se impuso con una extraordinaria marca de 42:12.93, rebajando en más de un segundo la anterior plusmarca nacional de 42:14.12, establecida por Raquel González hace una década.
La atleta de Orce ofreció una auténtica exhibición sobre la pista del Estadio Ciudad de Málaga. Tras una salida muy rápida de Antía Chamosa, María Pérez tomó el mando de la prueba antes de cumplirse el primer kilómetro y comenzó a imponer un ritmo inalcanzable para el resto de participantes.
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