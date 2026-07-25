Naiara Cañete, del kárate de toda la vida al reto de las artes marciales mixtas

Hay deportistas que dedican toda una vida a construir una carrera. Y hay otros que, después de lograrlo, deciden volver a empezar. A sus 23 años, Naiara Cañete pertenece a ese segundo grupo. La ovetense lleva practicando kárate desde los tres años. Dos décadas después sigue entrenando, compitiendo y enseñando este deporte, pero desde hace menos de un año ha añadido un nuevo desafío a su vida: las artes marciales mixtas (MMA). Un salto que podría parecer arriesgado para una deportista consolidada, pero que para ella ha supuesto recuperar la sensación de aprendizaje constante.

Su historia en las artes marciales comenzó casi por casualidad. Fue su hermano quien empezó primero a practicar kárate. «Yo dije que también quería ir», explica la deportista asturiana. Con el tiempo ocurrió justo lo contrario de lo que suele suceder. «Él lo dejó y yo seguí», rememora.

Naiara en un combate de kárate. / N. C.

La constancia tuvo recompensa. Desde los 11 años compite de forma habitual y acumula tres títulos de campeona de España, además de una cuarta posición en un Campeonato de Europa.

Sin embargo, esos resultados no siempre hacen que las cosas sean más fáciles para ella. Como ocurre en muchas disciplinas que no atraen tanto los focos, el kárate obliga a sus deportistas a asumir buena parte de los gastos derivados de la competición. «Fui campeona de España tres veces y me lo tengo que pagar todo yo», dice la asturiana.

De campeona de España de kárate a las artes marciales mixtas

Lejos de alejarse del kárate, las MMA aparecieron como una extensión natural de su pasión por los deportes de combate. El punto de partida fue inesperado. Tuvo contacto con un entrenamiento de lucha «mientras trabajaba con un psicólogo deportivo para gestionar la presión de la competición». «Un día me dijeron que fuera a entrenar lucha con ellos y probé, me gustó mucho y desde ahí empecé a entrenar más MMA», señala.

Naiara Cañete, en un entrenamiento. / Mario Canteli

Desde agosto se ha sumergido en una disciplina completamente diferente. La base adquirida durante años en el kárate le ha permitido adaptarse con rapidez al golpeo, pero reconoce que todavía tiene «mucho margen de mejora en aspectos fundamentales como la lucha o el trabajo en el suelo».

Precisamente ahí encuentra una de las cosas que más le atraen de esta nueva etapa. Mientras que el kárate forma parte de su vida desde la infancia, las MMA le ofrecen el estímulo de sentirse aprendiz otra vez. «Cada día aprendo algo y tengo muchas ganas por eso, por seguir aprendiendo», asegura.

Dos victorias y un nuevo combate en Sevilla

Los primeros resultados han sido prometedores. Ha disputado dos combates amateur y ha ganado ambos. Un inicio que alimenta la ilusión de seguir creciendo en una disciplina que vive un momento de expansión en España y que cuenta con referentes asturianos de primer nivel, como Joel Álvarez. Pero si algo define la rutina de Naiara es la capacidad para compaginarlo todo. Entrena MMA prácticamente a diario, intenta hacerlo tanto por la mañana como por la tarde, mantiene sus sesiones de kárate tres veces por semana y, además, trabaja impartiendo clases a niños y adultos varios días a la semana. Los fines de semana, cuando no está enseñando, suele estar entrenando o compitiendo. Su próximo objetivo lo tendrá el 26 de septiembre, en Sevilla, frente a Iris Gutiérrez.

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No se plantea plazos ni metas grandilocuentes. Tampoco habla de abandonar una disciplina por otra. Naiara Cañete sigue vinculada al deporte que la ha acompañado durante veinte años, pero, al mismo tiempo, se ha abierto a «una aventura completamente nueva».