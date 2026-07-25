Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La ovetense Iyana Martín, en la preselección de España para el Mundial

Iyana Martín, durante un partido con la selección española. |

Iyana Martín, durante un partido con la selección española. |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El seleccionador nacional de baloncesto Miguel Méndez ha convocado a 21 jugadoras para preparar el Mundial que va a disputar España entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín (Alemania), entre las que se encuentra la ovetense Iyana Martín, que salvo sorpresa mayúscula será una de las seleccionadas para disputar al torneo. El grupo empezará a trabajar con 16 jugadoras en Madrid el 4 de agosto, fecha en la que no podrá contar con las 5 que están disputando la WNBA, María Conde, Raquel Carrera, Alicia Flórez, Megan Gustafson y Awa Fam, que se irán incorporando a finales del mes de agosto. Dentro de la Gira de preparación que la Federación Española ha denominado "Volvemos a soñar", la selección disputará seis encuentros en los que se medirá a Alemania y Mali, que serán después rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo, y a Bélgica, China y Nigeria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  2. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. El Real Oviedo cierra a Carlos Fernández y dispara un mercado a ritmo vertiginoso
  5. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  6. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  7. Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
  8. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

Navelgas busca oro en familia

Navelgas busca oro en familia

Tres exposiciones excepcionales para abrir Faro Santander

Cafento adquiere su segunda empresa tostadora de café en Irlanda

Cafento adquiere su segunda empresa tostadora de café en Irlanda

Gonvarri se refuerza en Asturias con la compra de dos compañías del grupo AEI

Gonvarri se refuerza en Asturias con la compra de dos compañías del grupo AEI

Navelgas busca oro en familia para celebrar el cuarto de siglo de su campeonato de bateo

Navelgas busca oro en familia para celebrar el cuarto de siglo de su campeonato de bateo

Lingüistas de toda Europa abogan por la oficialidad del asturiano

Lingüistas de toda Europa abogan por la oficialidad del asturiano

Naiara Cañete, del kárate de toda la vida al reto de las artes marciales mixtas

Naiara Cañete, del kárate de toda la vida al reto de las artes marciales mixtas

La polaca Marta Misztal abre con un rotundo éxito y lleno total el XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa

La polaca Marta Misztal abre con un rotundo éxito y lleno total el XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa
Tracking Pixel Contents