La ovetense Iyana Martín, en la preselección de España para el Mundial

El seleccionador nacional de baloncesto Miguel Méndez ha convocado a 21 jugadoras para preparar el Mundial que va a disputar España entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín (Alemania), entre las que se encuentra la ovetense Iyana Martín, que salvo sorpresa mayúscula será una de las seleccionadas para disputar al torneo. El grupo empezará a trabajar con 16 jugadoras en Madrid el 4 de agosto, fecha en la que no podrá contar con las 5 que están disputando la WNBA, María Conde, Raquel Carrera, Alicia Flórez, Megan Gustafson y Awa Fam, que se irán incorporando a finales del mes de agosto. Dentro de la Gira de preparación que la Federación Española ha denominado "Volvemos a soñar", la selección disputará seis encuentros en los que se medirá a Alemania y Mali, que serán después rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo, y a Bélgica, China y Nigeria.