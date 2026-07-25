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El Telecable inicia la Copa de Europa ante el Benfica

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El Telecable ya conoce el calendario de la primera fase de la próxima edición de la Copa de Europa, que cambia de formato. El equipo gijonés jugará primero el 28 de noviembre en el campo del Benfica y después jugará con Nantes, Vila-Sana y Fraga.

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