El asturiano Rubén Naya, plata en salto de altura en los campeonatos de España de atletismo

La prueba de salto de altura de los Campeonatos de España de atletismo que se están disputando en Málaga tuvo claro protagonismo asturiano. El segundo clasificado, Rubén Naya (Universidad de Oviedo), y el cuarto, Ignacio Bernardo (Capex), son dos destacados atletas de la región. El nuevo campeón nacional fue el catalán Martí Cisse, que saltó 2,13, lo mismo que Rubén Naya, pero necesitó dos intentos por los tres del asturiano.

Rubén Naya se queda a las puertas del oro

Rubén Naya y Martí Cisse fueron los dos únicos atletas de la competición que superaron el listón de 2,13 y ninguno de ellos fue capaz de superar la siguiente altura, 2,16. Para Cisse supone su mejor marca personal, mientras que Rubén Naya, actual campeón de España sub-23, ha llegado a superar los 2,17 esta misma temporada.

Por detrás de estos dos atletas se situaron Edgar Climent, que se colgó la medalla de bronce, y el asturiano Ignacio Bernardo, que fue cuarto. Los dos se quedaron en una altura de 2,10, pero el bronce fue para Climent debido a que, a lo largo del concurso, hizo un salto nulo menos que su rival. Ninguno de los dos fue capaz de superar los 2,13. Para Ignacio Bernardo se trata de su mejor salto de la temporada, aunque su mejor marca personal está en 2,17.

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La mejor actuación asturiana del campeonato

Hasta la plata de Rubén Naya, el mejor puesto de los atletas asturianos en estos Campeonatos de España había sido el de Isabel Barreiro, cuarta en la final de los 5.000 metros que se disputó el viernes. Manu Bea, por su parte, fue sexto en la prueba de 400 metros lisos.