Carlos Martínez, éxito en la cancha y en la empresa: el campeón del Mundo de baloncesto 3x3 entra en la lista Forbes de menores de 30 años

Carlos Martínez (La Coruña, 1996) se define como una persona «muy obsesiva» que, si quiere aprender algo sobre inversión, se hace con todos los libros que sea capaz de encontrar y se los lee hasta que considera que sabe lo suficiente. Una tenacidad que ha llevado a este jugador de baloncesto, campeón del mundo de la modalidad 3x3, a convertirse en un empresario de éxito que ha entrado en la lista de Forbes de las treinta personas menores de 30 años más influyentes.

Carlos Martínez con la selección española de 3x3 / FEB

Una institución del baloncesto 3x3 español

Carlos, que estuvo en el Alimerka Oviedo en la temporada 2016-17, en la que ganó la Copa Princesa, acaba de anunciar que se retira de la selección española de 3x3, una modalidad de baloncesto de la que es una auténtica institución, al ser uno de los primeros que apostó en serio por ella. También en eso la tenacidad lo llevó al éxito. De Oviedo guarda «muy buen recuerdo». «Hice muchos amigos, tengo muy buen recuerdo del cuerpo técnico, de Javi Rodríguez —entrenador actual, entonces técnico ayudante—, con el que tenía más cercanía. Me alegro mucho de la gran temporada que acaban de hacer», añade.

Del baloncesto profesional al mundo empresarial

Carlos tuvo una pequeña crisis personal cuando, jugando en el equipo de su tierra, el Leyma Coruña, un par de años después de pasar por el OCB, se dio cuenta de que las expectativas que se había marcado como jugador de baloncesto profesional no se iban a cumplir tal y como las había imaginado. Y eso que tenía 23 años y ya había debutado en la ACB con el Baskonia, equipo de cuya cantera procede. Decidió entonces abrirse a otros caminos profesionales y lo hizo como empresario emprendedor. «Lo que podía conseguir en el baloncesto no era lo que preveía y en ese momento es cuando decido ir al 3x3 y decido también emprender». Un proceso que no fue sencillo: «Lo estaba pasando mal».

Carlos Martínez en un partido del Oviedo Baloncesto. / Irma Collín

El momento en el que se alinearon los astros

En ese momento «se alinearon los astros» y, además de introducirse en el mundo empresarial, la apuesta por el 3x3 también empezó a dar resultados. Actualmente es jugador del equipo de 3x3 del Valencia Basket y acaba de dar por concluida una fantástica trayectoria con la selección española. Su foco en todo este tiempo «siempre ha sido el deportivo», pero le ha dado tiempo para impulsar proyectos como Wellbein y otras ideas, como una cadena de gimnasios. Tras cinco años de trabajo y dedicación, el gallego recoge los frutos de esa apuesta, que no siempre ha sido sencilla y en la que también ha tenido que afrontar reveses importantes. Pero ahora su empresa, Wellbein, de la que es cofundador, ha superado los 5 millones de euros de facturación en lo que va de 2026 y ha pasado de tener un par de empleados a contar con 27 personas trabajando: «En los dos últimos años, el crecimiento ha sido exponencial».

Noticias relacionadas

Wellbein supera los cinco millones de facturación

Wellbein, una empresa de biomedicina que trabaja en Francia, Italia, Portugal y España, vende «productos y soluciones en bienestar, longevidad y recuperación». Una de las claves del éxito ha sido «individualizar» esos productos: «Comenzamos en el sector deportivo, pero fuimos más allá, apostamos por productos individualizados en función de la experiencia del cliente». Se trata de una «empresa tecnológica» que da «consejos sobre salud» y que también desarrolla productos que hacen la vida más fácil a sus clientes.