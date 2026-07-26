El Confía Base Oviedo de balonmano, cerca de fichar al portero internacional brasileño Lucas Santos
El meta procede del Villa de Aranda, de Asobal, y puede llegar al equipo asturiano, que acaba de anunciar a Pablo González
El Confía Base Oviedo quiere consolidar su proyecto en División de Honor Plata y para ello está tratando de formar un equipo competitivo que, al menos, no pase dificultades para mantener la categoría. Entre las operaciones que tiene en marcha el club está la del portero internacional brasileño Lucas Santos, muy cerca de firmar por el conjunto ovetense.
Lucas Santos, un internacional brasileño para la portería
El meta llega procedente del Tubos Aranda Villa de Aranda, equipo de Liga Asobal al que se incorporó mediada la pasada temporada. Santos, de 28 años y 1,87 metros de estatura, llegó a España procedente del Taubaté Handebol, de São Paulo. En este equipo logró destacar y disputar competiciones de máximo nivel, como dos Mundiales de Clubes (2024 y 2025). Eso le sirvió también para ser un habitual en la selección brasileña, con la que ha jugado 27 partidos.
La operación que sí está ya cerrada es la del joven gijonés Pablo González, que fue anunciado ayer por el club como nuevo jugador del Confía Base Oviedo. Es la primera temporada sénior para el extremo, que la pasada campaña compaginó el equipo de Primera Nacional del Royal Premium con el juvenil. Pablo jugó hasta la temporada 2024-25 en el Grupo, equipo en el que se formó.
Fabricio De Souza, primer refuerzo confirmado
Es el segundo fichaje confirmado por el club tras el pivote brasileño Fabricio De Souza, que llega después de jugar dos temporadas en Asobal con el Bada Huesca. Su compatriota Lucas Santos será, muy probablemente, el tercer fichaje del conjunto asturiano para la próxima temporada.
Junto a ellos estarán Juan Gamallo, Jayro Pérez, Emiliano Franceschetti, Mikel Galán, Javier Colías, Pablo Granda, Raúl Blanco y Helio Pina, ya renovados.
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