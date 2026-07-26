Diez equipos pelearán en Oviedo por la Copa Iberdrola en septiembre

La Copa Iberdrola 2026, que se va a disputar en Oviedo el 12 y 13 de septiembre, donde el local Caja Rural Oviedo defenderá el título, ya tiene definidas sus participantes. Serán diez equipos de ocho comunidades autónomas los que compitan en el Corredoria Arena por el título femenino por equipos más importante del bádminton español: Club Bádminton Alicante Intercity, Siroko Astures, Athlos Ourense, Burgos, C.E.R. Vigo, Recreativo IES La Orden, A.D. Cura Mora, el Oviedo Caja Rural Asturias, Club Bádminton Pitiús y Soria-CS24. El equipo carbayón es el más laureado de la competición al haber conquistado cuatro de las ocho ediciones celebradas hasta ahora.