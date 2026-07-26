España conquista el bronce en el Europeo de piragüismo sub-23 de sprint con las asturianas Yaiza Novo y Carla Corral
El equipo lo completan las gallegas Uxia Rodríguez Huertas y Natalia Moreira García
La selección española femenina sub-23 volvió a subirse al podio continental con una destacada actuación en el Campeonato de Europa de sprint, que se disputa en Szeged (Hungría). El K-4 formado por la praviana Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), la canguesa Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura) y las gallegas Uxia Rodríguez Huertas (Kayak Tudense) y Natalia Moreira García (Club Piragüismo Ciudad de Pontevedra) conquistó este sábado la medalla de bronce en la prueba de 500 metros con un tiempo de 1:42.510.
España vuelve al podio europeo en el K-4 sub-23
El oro fue para Hungría, vigente subcampeona del mundo, con un registro de 1:40.377, mientras que Polonia se hizo con la plata al parar el cronómetro en 1:41.955.
Un bronce que confirma el gran momento de la embarcación
El resultado confirma el excelente momento de esta embarcación española, que hace apenas unas semanas ya había logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo sub-23 de sprint disputado en el lago Banook, en Halifax (Canadá), también sobre la distancia de 500 metros y con la misma tripulación.
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