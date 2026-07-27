Asturias tira del ciclismo en pista español: el Principado estará muy bien representado en el Mundial junior

A la pista le suelen dar brillo las medallas, sobre todo las olímpicas. Los especialistas de esta modalidad de ciclismo tienen muchas menos opciones para darse a conocer que los de ruta, que cuentan con un amplio calendario en el que destacar. A pesar de ello, Asturias ha conseguido reunir a un grupo con mucho talento para la pista y que, bajo el amparo de la Federación Asturiana y con el apoyo de Santi Pérez, seleccionador regional, que se ha volcado con ellos, está alcanzando grandes resultados.

Dos asturianos convocados para el Mundial júnior

La demostración de que hay talento se ha visto en la convocatoria para el Mundial júnior, que se va a celebrar entre el 19 y el 23 de agosto en Heusden-Zolder (Bélgica). Mario Menéndez y Samuel Valle estarán con la selección española en esa cita y Adrián Villegas es uno de los reservas. Entre los precedentes en Asturias de estos ciclistas están Jaime Vega, medallista nacional, y Adolfo Alperi, que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y Atlanta 96.

Los tres ciclistas asturianos especialistas en pista entrenándose en La Morgal / Roberto Menéndez

Dentro de la pista están las pruebas de fondo, en las que compite Samuel Valle, y las de velocidad, de las que son especialistas Mario Menéndez y Adrián Villegas. Los tres se entrenan casi cada día juntos en el velódromo de La Morgal, en Llanera, donde también coinciden y tratan de enseñar a un grupo de jóvenes que se han decantado por una modalidad en la que la bicicleta no tiene frenos y va a piñón fijo.

Mario Menéndez, una promesa centrada en la velocidad

El avilesino Mario Menéndez tiene tan solo 16 años, pertenece al equipo Ciudad de Oviedo y está centrado al 100% en la pista. Los velocistas, como es su caso, tienen casi imposible competir en ruta debido a una musculatura que les hace muy complicadas las ascensiones y las carreras de tan larga duración. "Llevo un año entrenando mucho, queriendo demostrarme el nivel que tengo, y todo salió bastante bien", explica el talentoso ciclista asturiano. Los velocistas tienen varias pruebas: individuales, por equipos, la del kilómetro y el keirin, en el que se dan las primeras vueltas tras una moto. "No sé qué haré en el Mundial, lo que me pidan", asegura Mario Menéndez.

El avilesino relata lo que se está viviendo en la pista asturiana: "Vienen chavales por detrás y es bueno que venga más gente y que la pista vaya para adelante. Es una locura tener a tres asturianos en el Mundial, estamos logrando muy buenos resultados". En su caso, se toma esta cita como una ocasión "para aprender": "Soy júnior de primer año y lo importante es ver qué hace la gente y, a ver si el año que viene, en quien se fijan es en mí".

Adrián Villegas, reserva tras una gran temporada

El gijonés Adrián Villegas, de 17 años, lleva practicando ciclismo desde niño, pero comenzó con la pista hace tres años. Procede del club Las Mestas, pero este año ha hecho poca carretera. "Para la velocidad hace falta mucha musculatura", explica Villegas sobre una modalidad en la que tiene que mover platos de 68 dientes. Su temporada ha sido muy buena: "Empecé bien, fui cuarto en la Copa de España, gané una Copa, fui segundo y tercero, gané la general de los Seis Días de Madrid y, en los Campeonatos de España, estuve tocado por una enfermedad y me fue un poco peor".

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Samuel Valle, el especialista asturiano en fondo

Otro que ha tenido un gran año es el avilesino Samuel Valle, de 17 años, el único de los tres que es especialista en las pruebas de fondo. Pertenece al MMR Academy, pero este año "casi no he competido en carretera". "En pista me entreno con la Federación Asturiana, con Santi Pérez. Es todo bastante diferente: el material es distinto, entrenas en velódromo, con otras intensidades, y ganas más fuerza". Los fondistas de pista, que tienen pruebas de persecución individual y por equipos y cronos, suelen ser después los esprínteres en carretera. Samuel ya estuvo en el Europeo y en el Mundial espera "hacerlo bien dentro de mis posibilidades". Unos resultados que este grupo de amigos quiere dedicar a su seleccionador: "Sin Santi no habríamos llegado hasta donde hemos llegado".