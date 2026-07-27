Claudia Juan, cerca del Lobas Alimerka Oviedo para el reto de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano

El Lobas Alimerka Oviedo sigue trabajando para hacer un equipo con el que competir con garantías en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima competición femenina del balonmano español, y en esa línea está cerca de cerrar el fichaje de Claudia Juan, que sería el segundo refuerzo tras la llegada de la lateral Lucía Vacas. La primera línea valenciana, de 21 años, llegaría del Granollers, club con el que ha jugado en la Liga Guerreras Iberdrola las dos últimas temporadas.

Claudia Juan, muy cerca de reforzar al Lobas Alimerka Oviedo

Internacional con las categorías inferiores de la selección española, Claudia Juan debe ser una pieza importante para elevar el nivel defensivo del equipo. En su etapa de formación pasó por el Mislata, el Morvedre y, finalmente, el Granollers, con el que dio el salto a la élite y que la pasada temporada acabó en novena posición, en la zona media de la clasificación, sin problemas para salvar la categoría.

La base del ascenso seguirá en la máxima categoría

El Lobas Alimerka Oviedo espera poder cerrar esta incorporación en los próximos días y sigue moviéndose en el mercado para sumar piezas que le permitan dar un salto de calidad con respecto a la temporada pasada, en la que compitió en la División de Honor Oro, logrando el ascenso a la máxima categoría tras acabar segundas.

Noticias relacionadas

El grueso de la plantilla lo constituirán precisamente las jugadoras que lograron ese ascenso del pasado curso. Hasta el momento han renovado con el Lobas Alimerka Oviedo nueve de esas jugadoras: Celia Rojo, Carmen García-Calvo, Teresa Rodríguez, Marta da Silva, Aida Fernández, Lisa Chiagozie, Jimena Merino, Camila Méndez y Begoña Otero.