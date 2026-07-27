Claudia Juan, confirmada: más talento joven para el Lobas Alimerka Oviedo
"Jugar al máximo nivel es muy bonito", dice la primera línea valenciana, que competirá en la Liga Guerreras con el equipo ovetense procedente del Granollers
Claudia Juan, una primera línea de 21 años procedente del KH-7 Granollers, es la segunda incorporación del Lobas Alimerka Oviedo para afrontar la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, la élite femenina del balonmano español. Habitual de las convocatorias de las selecciones españoles, llegando a ser internacional promesas, juvenil y junior, se formó en el Mislata y después ayudó al Morvedre a subir a la Liga Guerreras Iberdrola. Es la categoría en la que ha jugado las dos últimas campañas, en las filas del conjunto vallesano. Además del talento, el club confía en que Juan aporte esa experiencia al más alto nivel, siempre importante.
"Va a ser un año muy duro de trabajo, pero tenemos que ir encontrando nuestra identidad para ser capaces de plantar cara acualquier equipo de la Liga", comenta la primera línea valenciana, que sueña con que se consiga "mantener la categoría, ya que jugar al máximo nivel del balonmano español es algo muy bonito y muy positivo tanto para el club como para la ciudad de Oviedo".
A la hora de decidirse por el Lobas Alimerka para desarrollar su carrera deportiva, Claudia ha valorado tanto el aspecto deportivo como el personal, ya que en el Principado podrá continuar sus estudios de Fisioterapia. "Creo que es un proyecto muy ilusionante, un equipo en el que puedo aportar mucho y puedo crecer como jugadora", afirma la jugadora, que confía también en crecer en el aspecto personal.
Claudia Juan se convierte en la segunda incorporación de la entidad azul, después de la de la lateral cordobesa Lucía Vacas. La plantilla también cuenta con las renovadas Aida Fernández y Begoña Otero, porteras; Marta da Silva, central; Carmen García-Calvo y Lisa Chiagozie, laterales; Celia Rojo y Teresa Rodríguez, pivotes, y Camila Méndez y Jimena Merino, extremos. El entrenador seguirá siendo Manolo Díaz.
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