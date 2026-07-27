El Confía Base tira de los valores asturianos y renueva a David Pulgar para su segunda campaña en Plata
"Intentaré dar un paso hacia adelante, tengo muchísima ambición para este año", señala el jugador ovetense, duodécima pieza confirmada de la plantilla azul, con gran presencia de jugadores de la región
El Confía Base Oviedo continúa confirmando piezas de su nueva temporada en División de Honor Plata de balonmano y la apuesta por el talento asturiano sigue presente. El último en renovar su compromiso con la entidad azul ha sido el primera línea ovetense de 21 años David Pulgar, que vivirá su tercera campaña en la entidad con la idea de aportar equilibrio a la dirección de juego y de seguir evolucionando como jugador.
Pulgar desarrolló toda su etapa formativa entre el Colegio Auseva y el Auto-center Principado Vetusta. Durante esta etapa, el jugador disputó varios Campeonatos de España y logró una medalla de plata con la selección asturiana. Debutó en Primera Nacional siendo juvenil de primer año con el Auto-center Principado Vetusta, donde militó durante tres temporadas en el primer equipo. Para la campaña 24-25, fichó por el Confía Base Oviedo. La última temporada consiguió marcar 53 goles en 32 partidos.
“Estoy muy contento con mi renovación. Tengo muchísimas ganas y muchísima ambición de cara a este año. Intentaré, a nivel individual, dar un paso hacia adelante, seguir evolucionando como jugador y aportando al equipo. Un equipo que veo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y ambición como el primer día, con ganas de trabajar. Estoy seguro de que con la ayuda de Vallobín, como tenemos todos los fines de semana, vamos a sacar este año adelante. Seguro que va a ser un año muy bonito’’.
Pulgar es el duodécimo jugador anunciado por el Confía Base Oviedo para la temporada 26-27. Su renovación se suma a las de Juan Gamallo, Jayro Pérez, Emiliano Franceschetti, Mikel Galán, Javier Colías, Pablo Granda, Raúl Blanco y Hélio Pina. La plantilla, que será dirigida por Pablo Galech, cuenta también con los fichados Fabricio de Souza, Pablo González y Lucas Santos.
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