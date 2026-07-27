Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante un nuevo reto en Primera FEB: "Somos el pez pequeño que espera convertirse en grande"

A Javi Rodríguez (Porriño, 1979) le va a tocar en apenas tres semanas ponerse manos a la obra para construir un nuevo proyecto en el Alimerka Oviedo con una plantilla que, tras el éxito de la pasada campaña, en la que lograron por primera vez en la historia del club clasificarse para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB, ha perdido a muchos de sus referentes con destino a la ACB y a los rivales con mayor presupuesto de Primera FEB. Un peaje que asume y que sería buena señal que se tuviera que pagar de nuevo al término de la próxima campaña. "Estoy muy contento que jugadores que venían de abajo hayan conseguido llegar arriba después de estar con nosotros", afirma el técnico gallego.

Tras el varapalo de la salida de Faure ha llegado Mouha Barro. ¿Qué supone ese movimiento?

Fue un varapalo porque no contábamos con ello, pensábamos que la plantilla estaba cerrada. Faure era un jugador difícil de suplir por sus características y por su condición de cupo. Surgió la opción de Barro, que es un jugador que conocía, que conoce el club y que cumple a la perfección con el perfil de interior que a mí me gusta, así que muy contentos con su incorporación. El club ha sabido responder muy bien ante una situación complicada.

¿Cómo asume la salida de ocho jugadores de la pasada temporada?

Somos un club trampolín y eso habla bien de nosotros. Tres jugadores (Alonso Faure, Raúl Lobaco y Dan Duscak) se van a la ACB, otros dos (Greg Parham y Marques Townes) a dos de los mejores equipos de la liga y Robert Cosialls ha jugado su mejor baloncesto. Son los daños colaterales de una gran temporada.

También se fue el director deportivo, Íñigo de la Villa.

Tenemos que entender que esto es un negocio, oferta y demanda. El haber hecho un buen trabajo le ha permitido, no sólo a él sino a todos, tener opciones y cada uno ha elegido la que consideraba mejor. Somos el pez pequeño que espera algún día convertirse en el pez grande.

¿Le ha tocado trabajar mucho para hacer la labor de Íñigo?

Tenemos que suplir la falta del director deportivo entre Ferdi (Fernando García, director general) y yo mientras el club decide quién va a ocupar esa función. La plantilla está cerrada y nosotros seguimos trabajando para preparar la pretemporada, el papeleo de los jugadores, los vuelos... Hay mucho trabajo aún por hacer.

Le va a tocar poner en marcha a un equipo muy renovado.

Nos toca volver a construir y reinventarnos igual un poco más de lo que esperábamos. Pero, insisto, es nuestra realidad, tenemos que ser ambiciosos como club pero al mismo tiempo saber dónde estamos. Volver a tener 3.500 abonados es un éxito y significa que se han hecho las cosas muy bien. A partir de ahí, tenemos que volver a intentar hacer el mejor equipo posible.

¿Cómo valora ese nuevo éxito en la campaña de abonados y que siga creciendo la masa social?

Es importantísimo, que el Palacio se llene es el verdadero éxito. Que en cada partido haya más de 4.000 personas animándonos y ayudándonos en cada momento es una pasada. A partir de ahí nos toca trabajar. Tengo claro cómo quiero jugar y qué tipo de jugadores, ahora toca encajar bien las piezas.

María Rendueles

¿Está satisfecho con la plantilla?

Son jugadores muy de mi perfil, el equipo me gusta mucho, ahora hay que encajarlo todo, que es lo difícil. Empezamos de cero, pero con mucha ilusión. Tenemos la gente idónea para defender duro, rebotear y jugar rápido.

¿El estilo del equipo seguirá siendo el mismo?

Eso es innegociable, el ADN del equipo está claro. Eso nos ayuda mucho porque el equipo está hecho a mi manera y como a mi me gusta. Toca trabajar mucho para convertir estos jugadores en un verdadero equipo.

¿Se esperaba el regreso Brycen Goodine?

Cuando lo fichamos el año pasado nos gustaba por sus características, pero no pudimos disfrutar de él. Hemos estado en contacto, interesándonos por su situación, se ha dado la posibilidad de que regrese y estoy encantado. Lleva un año sin jugar, pero esto es como andar en bicicleta: no se olvida.

¿Le preocupa haberse quedado sin jugadores que llevaban años trabajando con usted?

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No, todo lo contrario. Estoy muy contento que jugadores que venían de abajo hayan conseguido llegar arriba. Lo único que me preocupa es hacer otra vez un equipo competitivo y que la gente se sienta identificada con él. Ojalá el año que viene tenga el mismo problema por haber hecho las cosas igual de bien. Del equipo del año pasado solo puedo decir que estoy muy orgulloso de haber sido su entrenador.