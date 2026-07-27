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Universidad de Oviedo-Villa de Mieres, un derbi regional para iniciar la Tercera FEB de baloncesto

El Círculo Gijón inicia la campaña de su retorno a la cuarta categoría del baloncesto español en la pista del Ulla Oil Rosalía y la cierra en la pista de uno de los favoritos, el Marín

Raúl Fernández, en el partido entre el Universidad y el Chantada de la pasada temporada

Raúl Fernández, en el partido entre el Universidad y el Chantada de la pasada temporada / Sofía Hernández

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Mario Rodrigo

Gijón

La primera jornada de la nueva Tercera FEB vivirá el primer derbi regional de la temporada. El sorteo celebrado ayer por la Federación Española de Baloncesto deparó el enfrentamiento entre el Universidad de Oviedo y el Villa de Mieres en la fecha inaugural, el 4 de octubre. Esa misma jornada el otro equipo autonómico de la categoría, el Círculo Gijón, visitará la pista del Rosalía. El comienzo de la segunda vuelta, y con él el derbi entre universitarios y mierenses, pero en la cuenca del Caudal, está fijado el 17 de enero.

Los partidos entre el Villa de Mieres y el Círculo Gijón serán el 22 de noviembre, en la cancha mierense, y el 7 de marzo, en el Palacio de los Deportes de La Guía. Los derbis Universidad-Círculo están programados el 6 de diciembre, en pista ovetense, y el 21 de marzo, en Gijón.

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La última jornada de la fase regular se celebrará el 17 de abril. En esa fecha el Universidad jugará en casa, frente al Avenida de Salamanca, mientras que el Círculo cerrará la competición en casa del Marín, uno de los favoritos, y el Villa de Mieres lo hará en Betanzos.

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