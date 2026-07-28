Fernando Alonso causa furor al llevar por primera vez a su hijo Leonardo a un circuito de Fórmula 1: "Aquí tuve mi primera victoria, en 2003, tiene todo el sentido"

Fernando Alonso cumplió, hace tan solo unos días, el sueño de llevar a su hijo Leonardo, de tan solo cuatro meses, a un circuito de Fórmula 1. Ocurrió el Gran Premio de Hungría, donde el piloto asturiano ganó su primera carrera de F1, hace 23 años. Se trata de la primera aparición pública del pequeño, después de su nacimiento el pasado 25 de marzo, y el ovetense ha querido que sea en uno de los circuitos más especiales para él.

Así lo explicó el propio Alonso en una entrevista en directo en el Gran Premio de Hungría. "¿Cómo está el pequeño?", le preguntó la presentadora. La sola respuesta de "está bien" ya desató la locura del público. "Es su primer viaje a un Gran Premio de F1 y sí, creo que es el mejor lugar. Aquí tuve mi primera victoria en el año 2003. Y creo que tiene todo el sentido que venga a Budapest", comentó.

Hasta ahora, han sido contadas las veces que se ha visto a Leonardo. La primera fue a través de una fotografía que compartió su madre, la periodista Melissa Jiménez, en la que se le ve en sus brazos. La segunda fue con una exclusiva de la revista "Hola", en la que aparece la familia al completo en un yate por el Mediterráneo, cerca de Mónaco, donde reside la pareja. En las imágenes se puede observar a un entregado padre que cuida y pasea con su hijo.

Máxima felicidad

La visita de Alonso con Leonardo en el circuito de Hungría causó furor el pasado jueves. El piloto y Melissa Jiménez pasearon por la pista con bebé en carricoche y, después, recorrieron el box de Aston Martin. El pequeño, que llevó un fresco pelele de rayas, cautivó todas las miradas y el piloto asturiano no pudo ocultar su enorme felicidad, luciendo una enorme sonrisa.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso se convirtieron en padres de su primer hijo en común el pasado 25 de marzo. Tan solo 48 horas después, el piloto reaparecía en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y, muy emocionado, confesaba que "estoy muy contento. Un momento súper feliz, muy especial. Salió bien afortunadamente tanto la mamá como el bebé y nada, ahora ya al trabajo".

La pareja lleva casi tres años de discreta relación sentimental. Siempre herméticos con su vida privada, Fernando y Melissa se conoció a principios de 2023 cuando la reportera fichó por Dazn para retransmitir el Mundial de Fórmula 1, y aunque se desconoce la fecha exacta en la que iniciaron su relación, en abril de ese mismo año se publicaron sus primeras imágenes juntos.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se han pronunciado sobre su historia de amor, aunque a finales de 2024 el piloto asturiano (44) sorprendía confesando que le encantaría ser padre. "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados... Ojalá", expresaba. Un deseo que ahora está cumplido, al igual que ir a un circuito de Fórmula 1 con su pequeño.