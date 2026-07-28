Javi Sanz, renovado, otra pieza para el Confía Base Oviedo en su intento de consolidarse en Plata

Javi Sanz, que ejerce una labor decisiva marcando los tiempos del juego, se convierte en la decimotercera pieza confirmada en el Confía Base Oviedo para la nueva campaña en la División de Honor Plata del balonmano español. El central palentino de 29 años afrontará de esta manera su cuarto año consecutivo defendiendo la camiseta del club ovetense, que estrena etapa con Pablo Galech en el banquillo. En total, suma cinco campañas en la segunda categoría nacional.

El central palentino se formó en el Balopal, club de su ciudad con el que llegó a debutar en Primera Nacional. Después, dio el salto a Soria y a la categoría de plata. Posteriormente, fichó por Alarcos Ciudad Real. Tras este paso por el equipo ciudadrealeño fichó por el Confía Base Oviedo, donde parece consolidado. “Estoy con muchas ganas de afrontar otra nueva temporada en División de Honor Plata, una liga que está creciendo mucho. Yo creo que la experiencia de la temporada pasada logrando el objetivo (el equipo logró la permanencia en el play-down contra el filial del Granollers) nos va a ayudar mucho de cara a este año. Tengo muchas ganas de conocer el nuevo proyecto con el nuevo entrenador y de volver a juntarnos todos otra vez y volver a disfrutar en Vallobín todos los sábados’’, apunta el jugador.

Javi Sanz se convierte en la decimotercera pieza confirmada del Confía Base Oviedo para la temporada 26-27. El central se une a las renovaciones de Juan Gamallo, Jayro Pérez, Emiliano Franceschetti, Mikel Galán, Javier Colías, Pablo Granda, Raúl Blanco, Hélio Pina y David Pulgar, a los que hay que sumar los fichajes de Fabricio de Souza, Pablo González y Lucas Santos.