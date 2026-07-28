María Barros, del Confía Base Oviedo, participa en las jornadas de tecnificación de la Federación Española

La jugadora infantil del Confía Base Oviedo, María Barros, ha sido una de las participantes en las jornadas de tecnificación organizadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), celebradas durante la última semana en Burgos.

La joven, que la pasada temporada formó parte del Infantil A del conjunto ovetense a las órdenes de Raúl Blanco, tuvo la oportunidad de trabajar junto a algunas de las jugadoras con mayor proyección del panorama nacional en una actividad promovida por la federación para potenciar el desarrollo de jóvenes talentos.

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Desde el Confía Base Oviedo han mostrado su satisfacción por la convocatoria de María Barros, al considerar que supone un reconocimiento al trabajo realizado tanto por la jugadora como por la cantera del club. La entidad destacó además la importancia de este tipo de experiencias para el crecimiento deportivo y personal de sus deportistas.