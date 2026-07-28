Raquel Álvarez, otra vez en la élite del balonmano a sus 41 años, cierra la portería del Lobas Alimerka

El Lobas Alimerka Oviedo tendrá en la Liga Guerreras el mismo trío de porteras que la pasada campaña en la División de Honor Oro. Tras las renovaciones de Aida Fernández y Begoña Otero, el club azul confirmó también la continuidad de Raquel Álvarez, que tendrá una nueva oportunidad en la élite a sus 41 años. Álvarez se incorporó de urgencia al equipo de Manolo Díaz a principios del pasado curso, al conocerse la gravedad de la lesión de Begoña Otero. El rendimiento de la veterana portera gijonesa, conocida en la región por su vinculación con el Balonmano La Calzada, fue importante desde el primer momento, contribuyendo a asegurar puntos decisivos para el ascenso como los de la victoria frente al Caja Rural Cleba en León, un encuentro en el que detuvo un penalti a pocos segundos del final. “Era imposible para mí decir que no ”, comenta Raquel Álvarez, que subraya: “Poder jugar en Asturias al máximo nivel es lo más; además, a mi edad es todo un privilegio que aún cuenten conmigo para este año".

Mirando hacia la temporada anterior, Álvarez apunta que “todas las complicaciones nos hicieron más equipo, más fuertes, y yo creo que eso es lo que nos llevó al ascenso. Vivir el ascenso en casa, pudiendo devolver el balonmano asturiano a la máxima categoría, para mí es lo más valioso y estoy orgullosísima de haber podido formar parte de este equipo”. Su experiencia en la élite le hace ser consciente del "cambio bastante grande" que significa para el Lobas Alimerka. "Seguramente implicará sufrir, pero este equipo ya está acostumbrado a eso, creo que nos esperan muchas cosas bonitas", señala la portera.