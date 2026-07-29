El calendario, una trampa para el Alimerka Oviedo: empieza y acaba ante el Gran Canaria, el gran favorito para subir a la ACB

El calendario irregular que tan en boga está en el fútbol y en el baloncesto ha vuelto a gastarle una broma pesada al Alimerka Oviedo, al igual que sucediera la pasada campaña. El conjunto asturiano iniciará y concluirá la fase regular de Primera FEB ante el mismo rival, el gran favorito para el ascenso a la Liga ACB: el Gran Canaria. El equipo azul empezará la liga fuera de casa, en Las Palmas, el 25 de septiembre. Una semana más tarde, el primer visitante del Palacio de los Deportes de Oviedo será el otro descendido de la élite, el Granada, antes de repetir en casa el 9 de octubre con el Fibwi Palma como rival. El sprint final no es mucho más asequible para la plantilla de Javi Rodríguez: antes de cerrar la liga en casa contra el Gran Canaria tendrá que rendir visita al Estudiantes. El inicio de liga enfrentará al Alimerka con los dos principales elementos del juego exterior de la pasada temporada: Marques Townes fichó por el Gran Canaria y Greg Parham por el Granada.