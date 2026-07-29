Joaquín Pérez, otro canterano que renueva en el Confía Base Oviedo
"Tocará trabajar muy duro", dice el extremo izquierdo, ilusionado ante otra temporada en la segunda categoría del balonmano español
Joaquín Pérez, extremo izquierdo de 21 años, será otro de los canteranos que formará parte de la plantilla del Confía Base Oviedo en su nueva temporada en la División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano español. Será su tercera campaña en el primer equipo azul, al que llegó después de formar parte de las selecciones asturianas de diferentes categorías. Joaquín Pérez firmó el último curso 56 goles en 32 partidos.
“Estoy muy feliz de renovar y seguir formando parte del club un año más, con muchas ganas e ilusión ya de empezar la temporada. De, a nivel personal, seguir creciendo y mejorando y así poder aportar todo lo que pueda al equipo. Tengo también la ilusión de poder disfrutar otra vez jugando en Vallobín cada fin de semana, con todo el apoyo de nuestra gente. Ya sabemos lo complicada y exigente que es esta liga, así que tocará trabajar muy duro desde el primer día para volver a competir al máximo nivel y volver a hacer una gran temporada’’, apunta el jugador.
Con esta renovación, el Confía Base alcanza los 14 jugadores confirmados para la próxima temporada, en el proyecto que ahora lidera desde el banquillo Pablo Galech. Con anterioridad se anunciaron las renovaciones de Juan Gamallo, Jayro Pérez, Emiliano Franceschetti, Mikel Galán, Javier Colías, Pablo Granda, Raúl Blanco, Helio Pina, David Pulgar y Javi Sanz, además de los fichajes de Fabricio De Souza, Pablo González y Lucas Santos.
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