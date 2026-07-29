La joven Lucía Mera, a progresar en su segunda temporada en el Siroko Gijón Basketball

El Siroko Gijón ha confirmado la renovación de Lucía Mera para la temporada. La escolta-alero gijonesa, de 18 años, afrontará su segundo curso en el primer equipo tras debutar la pasada campaña en LF2, competición en la que disputó 11 encuentros. Formada en la cantera del Real Grupo de Cultura Covadonga, Mera compaginó el pasado curso el conjunto de Liga Femenina 2 con el senior del RGCC en Primera FBPA y buscará dar un paso adelante y ganar protagonismo en la rotación del equipo gijonés.