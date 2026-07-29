El Lobas Alimerka renueva a la lesionada Paloma Calvo, a la que espera para la segunda vuelta en la Liga Guerreras
"Quería seguir formando parte de esta familia, tengo muchas ganas de volver", apunta la extremo sierense, que está fuera del equipo desde marzo por un serio problema de rodilla
El Lobas Alimerka Oviedo ha renovado a la extremo Paloma Calvo, que se lesionó de gravedad el pasado marzo en la rodilla y con la que espera contar para la segunda vuelta de la campaña en la Liga Guerreras Iberdrola. "Quería seguir formando parte de esta familia ya que es un club que te acoge desde el principio, siempre tiene los brazos abiertos para ayudarte en lo que sea. Tengo muchas ganas de volver", apunta la extremo sierense.
Pese a la lesión sufrida, Paloma Calvo considera que el último curso "fue increíble porque, aun teniendo las dificultades y todo lo que se nos puso encima, supimos sacarlo adelante juntas". Al final "todo ese trabajo dio fruto con nuestro ascenso". De cara a la nueva andadura en la máxima categoría la extremo sierense quiere empezar aportando su granito de arena desde fuera mientras termina su recuperación. "Intentaré apoyar a mis compañeras, estar siempre ahí intentando formar ese equipo que conseguimos el año pasado", señala, pensando después en "seguir trabajando, mejorar y estar a tope para llegar al nivel de mis compañeras y darlo tod o en la segunda vuelta y aportar al equipo ese plus".
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