Marcos Legaz, nuevo refuerzo para el Langreo de Lucho Valera

El UP Langreo ha oficializado el fichaje de Marcos Legaz para la temporada 2026/27. El atacante se incorpora al conjunto azulgrana tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes y se pondrá a las órdenes de Lucho Valera para reforzar el frente ofensivo del equipo. Legaz llega procedente del Yugo UD Socuéllamos, donde militó las dos últimas campañas, aportando experiencia en competiciones nacionales. Con esta incorporación, el club continúa perfilando su plantilla con vistas al inicio del nuevo curso.