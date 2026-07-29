Oviedo acoge el V Open Nacional de Tenis en Silla en el 50 aniversario de esta modalidad

El Real Club de Tenis de Oviedo volverá a convertirse, del 6 al 9 de agosto, en el epicentro del tenis adaptado con la disputa de la quinta edición del Open Nacional de Tenis en Silla 'Cruz de la Victoria', una cita que este año coincide, además, con el 50 aniversario de la creación del tenis en silla de ruedas. El torneo reunirá a 16 jugadores, que competirán en las modalidades de individual y dobles, con representación asturiana entre los participantes y entrada gratuita durante las cuatro jornadas.

Un torneo consolidado en el calendario nacional

El director del torneo, Gonzalo Pérez, destacó durante la presentación la importancia de alcanzar la quinta edición de un campeonato ya consolidado en el calendario nacional y subrayó el simbolismo de celebrarlo en el año del cincuentenario de esta modalidad. "Hacer el torneo aquí es un lujo por la calidad de la tierra y las espectaculares condiciones de las pistas", señaló. Pérez también agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Oviedo, cuya colaboración calificó de "máxima", y el apoyo de Caja Rural de Asturias, recordando que "todos los gastos corren a cuenta de la organización". En el cuadro individual figuran, entre otros, jugadores como Kiko Tur (4 del ranking nacional), Juanjo Rodríguez (9) y Víctor Marcén (10).

El legado de Pelayo Novo impulsa el crecimiento del tenis en silla

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó con la intervención de Jesús Torres, impulsor del tenis en silla en Asturias, quien recordó los inicios del torneo junto al fallecido Pelayo Novo. "Hace seis o siete años empezamos a mover la idea de tener un torneo nacional en Oviedo. Por el empeño de Pelayo, al que echamos mucho de menos, conseguimos ponerlo en marcha y ya alcanzamos la quinta edición", explicó. Torres destacó el crecimiento de la disciplina en el Principado de Asturias, donde ya existen licencias repartidas entre Oviedo, Gijón y Llanes, y defendió la importancia de seguir dando visibilidad al deporte adaptado. "Cuanta más visibilidad tengamos y más normalicemos la discapacidad, más gente veremos jugando al tenis en silla", afirmó. De los 16 participantes, tres serán asturianos.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, enmarcó el torneo dentro de un año "excepcional" para la ciudad, que ostenta la distinción de Ciudad Europea del Deporte.

En representación del patrocinador principal, el jefe de zona de Caja Rural de Asturias, Carlos Gayo, aseguró que para la entidad es "un placer" colaborar con el campeonato y recordó que entre los valores de la caja figura "el compromiso de promover la inclusión a través del deporte".

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Por su parte, el presidente de la Federación de Tenis del Principado de Asturias, Javier Rodríguez, rememoró la primera edición del torneo junto a Pelayo Novo y agradeció el trabajo de todas las personas e instituciones implicadas en su organización, con una mención especial al Real Club de Tenis de Oviedo, al Club Olivares y al Ayuntamiento de Oviedo.