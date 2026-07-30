Gonzalo Pulgar cierra la plantilla del Confía Base, que inicia el lunes los entrenamientos en Vallobín
El pivote, que volverá a coincidir con su hermano David, será uno de los representantes de la cantera en el equipo azul, que espera consolidarse en Plata
La cantera está bien representada en la plantilla del Confía Base Oviedo de División de Honor Plata, y uno de sus estandartes será Gonzalo Pulgar, confirmado para su tercera campaña en el primer equipo azul, en el que volverá a coincidir con su hermano David. El pivote, nacido en 2006, empezó jugando al balonmano en el Colegio Auseva y en segundo año de infantil se incorporó al Base. Habitual en las convocatorias de la selección asturiana, afronta una nueva temporada con el objetivo de seguir creciendo y consolidándose en el primer equipo. El conjunto ovetense, que estrena en el banquillo a Pablo Galech, ya está completo e iniciará los entrenamientos el lunes 3 de agosto en el polideportivo de Vallobín. “Estoy muy contento con mi renovación, me encuentro con muchas ganas de empezar a entrenar y sobre todo de conocer a mis nuevos compañeros. Creo que tenemos un gran grupo y que podemos lograr todos los objetivos que nos propongamos", apunta el jugador asturiano.
El grupo de trabajo que iniciará la pretemporada a las órdenes de Galech y de Johan Andrade, su ayudante, estará compuesto por los porteros Juan Gamallo y Lucas Santos, los extremos izquierdos Jayro Pérez y Joaquín Pérez, los extremos derechos Raúl Blanco y Pablo González, los pivotes, Emiliano Franceschetti, Fabricio de Souza y Gonzalo Pulgar, los primeras líneas David Pulgar, Mikel Galán, Pablo Granda, Hélio Pina, Javi Sanz y Jorge Lema y el polivalente Javier Colías. También estarán el primera línea Miguel Bermúdez y el portero Alejandro Bauer, jugadores del filial.
El Confía Base también tiene confirmados sus encuentros de pretemporada. Dos de ellos serán ante el Balonmano Zamora (el 14 de agosto en Vallobín y el 26 en la ciudad zamorana), y a ellos se suman uno contra el Grupo (el 19 de agosto en Villaviciosa), otro frente al Ademar (el 22 de agosto en León), un triangular contra el propio Ademar y el Balonmano Sinfín (el 29 de agosto en Vallobín) y la final de la Copa Principado, el 5 de septiembre contra el equipo asturiano de Primera Nacional que se clasifique.
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