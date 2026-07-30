José Luis, padre del piloto de F1 Fernando Alonso: "Siempre quise que mi hijo supiese el valor de las cosas; sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, yo debía trabajar seis meses"

José Luis Alonso no es solo el padre del famoso piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. También es la persona que introdujo al bicampeón del mundo en el automovilismo. "Le metí en un kart, igual que muchos padres enseñaron a sus hijos a pescar o a jugar al tenis. Le llevaba a un circuito y era fácil que le gustase porque los coches gustan a todos los niños. Y al cabo de un par de años ves que sí tiene aptitudes porque empieza a ganar carreras", contó en 2008 en una de las pocas entrevistas que concedió, tras alcanzar su hijo la gloria.

Maestro industrial de profesión, José Luis siempre se mantuvo en un segundo plano, huyendo de la popularidad y de las cámaras. Algo que, pese a todo, comparte con Fernando. En su última entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, en 2021, el piloto asturiano confesaba que "lo peor de ser Fernando Alonso es la falta de privacidad; la echo de menos". Y esa sensación seguramente haya ido a más desde que es padre, junto a la periodista Melissa Jiménez. Leonardo vino al mundo el pasado 25 de marzo y la pasada semana asistió a su primer circuito de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría.

Fernando Alonso habla por teléfono en presencia de su padre José Luis en una imagen de archivo en La Morgal. / LUISMA MURIAS / LNE

Incluso cuando Fernando ganó su primer título mundial en 2005, José Luis Alonso quiso que todo el protagonismo se lo llevara el piloto, pese a su más que notable influencia a lo largo de la trayectoria deportiva del ovetense. Buena prueba de ello es que se retiró al anonimato del motorhome de la escudería donde cada fin de semana de carrera seguía las incidencias de los grandes premios para luego comentarlas con su hijo.

Desde los 3 años

Fernando Alonso se inició en los karts con tan solo tres años. Y los inicios hasta llegar a donde está ahora no fueron nada fáciles, dice José Luis. "Hubo una gran inversión en dedicación y tiempo, pero no en dinero, fundamentalmente porque no lo teníamos. Siempre quise que supiese el valor de las cosas. Sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, su padre debía trabajar seis meses".

Con respecto a los estudios, José Luis tuvo sus miedos. Alonso los dejó con 18 años, después de acabar el Bachillerato. Y hasta cuando el asturiano entró en la Fórmula 1 y empezó a batir récords, su padre se preguntaba si habían acertado. "Pensaba que si fracasaba, podía encontrarme en casa con un chico de 20 años sin oficio ni beneficio. Sólo cuando en 2005 le vi liderar el campeonato mundial, creí que tenía la vida solucionada. 'Acertamos', me dije entonces". Y con creces. Fernando Alonso es historia del automovilismo y le conocen en el mundo entero.