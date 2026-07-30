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La pivote Andrea Roda, procedente del Adesal de Córdoba, pone la guinda a la plantilla del Lobas Alimerka Oviedo

"Somos un equipo recién ascendido a la Liga Guerreras y tenemos que amoldarnos", dice la jugadora alicantina, tercer fichaje del conjunto carbayón de cara a su regreso a la élite

Andrea Roda, durante un partido con el Adesal de Córdoba.

Andrea Roda, durante un partido con el Adesal de Córdoba. / Rahi-Sepisur Córdoba

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Mario Rodrigo

Oviedo

Andrea Roda, una pivote alicantina de 33 años, se convierte en el tercer fichaje del Lobas Alimerka Oviedo, que da por cerrada ya la plantilla para su regreso a la Liga Guerreras, la élite femenina del balonmano españaola. Roda, procedente del Rahi-Sepisur Córdoba, nombre comercial del Adesal, está llamada a aportar fortaleza y experiencia, ya que ya jugó en la primera categoría con el UCAM Murcia, el Morvedre y el propio conjunto andaluz. La temporada pasada fue una de las rivales que discutieron el ascenso a las Lobas casi hasta la última jornada.

“Después de un año que he pasado regular me hace mucha ilusión jugar en la máxima categoría y en un equipo contra el que llevo tantos años jugando, del que me encanta su forma de ver la defensa y su forma de ver el balonmano”, comenta Roda, que destaca el papel fundamental que ha tenido en su fichaje el entrenador del equipo asturiano, Manolo Díaz: “Él fue quien se puso en contacto conmigo y la verdad es que no lo dudé ni un momento”.

La jugadora natural de Orihuela es consciente de que esta temporada “va a tocar sufrir un poco, somos un equipo recién ascendido y tenemos que amoldarnos. Estoy segura de que iremos a más y lo ideal sería poder competirle del primer al último equipo, consolidarse en la categoría sería algo increíble”.

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El equipo cierra ya la plantilla, conformada con las renovadas Aida Fernández, Begoña Otero y Raquel Álvarez, porteras; Carmen García-Calvo, Marta da Silva, Lisa Chiagozie, primeras líneas; Jimena Merino, Camila Méndez y Paloma Calvo, extremos, y Celia Rojo y Teresa Rodríguez, pivotes, a las que hay sumar las fichadas Lucía Vacas, lateral; Claudia Juan, primera línea, y la citada pivote Andrea Roda. El entrenador será, por décima campaña consecutiva, Manolo Díaz.

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