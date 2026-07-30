La pivote Andrea Roda, procedente del Adesal de Córdoba, pone la guinda a la plantilla del Lobas Alimerka Oviedo
"Somos un equipo recién ascendido a la Liga Guerreras y tenemos que amoldarnos", dice la jugadora alicantina, tercer fichaje del conjunto carbayón de cara a su regreso a la élite
Andrea Roda, una pivote alicantina de 33 años, se convierte en el tercer fichaje del Lobas Alimerka Oviedo, que da por cerrada ya la plantilla para su regreso a la Liga Guerreras, la élite femenina del balonmano españaola. Roda, procedente del Rahi-Sepisur Córdoba, nombre comercial del Adesal, está llamada a aportar fortaleza y experiencia, ya que ya jugó en la primera categoría con el UCAM Murcia, el Morvedre y el propio conjunto andaluz. La temporada pasada fue una de las rivales que discutieron el ascenso a las Lobas casi hasta la última jornada.
“Después de un año que he pasado regular me hace mucha ilusión jugar en la máxima categoría y en un equipo contra el que llevo tantos años jugando, del que me encanta su forma de ver la defensa y su forma de ver el balonmano”, comenta Roda, que destaca el papel fundamental que ha tenido en su fichaje el entrenador del equipo asturiano, Manolo Díaz: “Él fue quien se puso en contacto conmigo y la verdad es que no lo dudé ni un momento”.
La jugadora natural de Orihuela es consciente de que esta temporada “va a tocar sufrir un poco, somos un equipo recién ascendido y tenemos que amoldarnos. Estoy segura de que iremos a más y lo ideal sería poder competirle del primer al último equipo, consolidarse en la categoría sería algo increíble”.
El equipo cierra ya la plantilla, conformada con las renovadas Aida Fernández, Begoña Otero y Raquel Álvarez, porteras; Carmen García-Calvo, Marta da Silva, Lisa Chiagozie, primeras líneas; Jimena Merino, Camila Méndez y Paloma Calvo, extremos, y Celia Rojo y Teresa Rodríguez, pivotes, a las que hay sumar las fichadas Lucía Vacas, lateral; Claudia Juan, primera línea, y la citada pivote Andrea Roda. El entrenador será, por décima campaña consecutiva, Manolo Díaz.
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