Raúl Entrerríos, pregonero del Descenso a Nado de la Ría de Navia: "Espero un pueblo volcado"

Del piragüismo a la natación (pasando, obviamente, por el balonmano), de Arriondas a Navia, nada de lo que sucede en el deporte asturiano le es ajeno a Raúl Entrerríos (Gijón, 12 de febrero de 1981). Protagonista de la era dorada del balonmano español, con múltiples medallas en competiciones internacionales, y tras pasar unos años en la labor formativa, ahora trabaja en la Fundación Deporte Joven, a través de la cual el Consejo Superior de Deportes ayuda al desarrollo de proyectos ligados a la actividad deportiva: "Sigo ayudando a personas, es reconfortante". Ha encontrado un hueco para ser el pregonero del 68º Descenso a Nado de la Ría de Navia, en un acto que tendrá lugar mañana viernes, a las 22 horas, en el Teatro Fantasio. "Es una prueba icónica, con un legado muy importante; es un orgullo poder ser partícipe de ella", apunta el ex jugador asturiano.

Un momento del Descenso a Nado de la Ría de Navia del año pasado.

Entrerríos confiesa que en el agua se defiende, sin más, pero que siente una mezcla de admiración y curiosidad por la prueba que se celebra en la villa naviega. "Todos hemos oído hablar de ella, son pruebas y eventos con mucho arraigo y es algo único poder encontrar lugares y personas que dedican tanto tiempo a esta tradición, eso requiere mucho amor", apunta el pregonero, que ya fue tentado el año pasado por la organización pero fue incompatible con el calendario laboral de Raúl Entrerríos: "Es difícil decir que no cuando vuelven a mostrar ese interés y tienes la oportunidad de poner tu granito de arena".

Raúl tiene avanzado el pregón, aunque aún no está rematado: "Simplemente lo que más me gustaría es hablar de lo que supone esa prueba y lo que supone para mí poder estar ahí. A ver lo que surge, quiero devolver el cariño que me han dado".

Aunque nunca haya estado en la cita, Entrerríos tiene claro lo que se va a encontrar: "Una prueba con un legado muy vivo y muy importante, muy arraigada a una población que la siente como suya, y al final esas cosas te hacen dar valor a poder compartirlo con ellos. Hay nadadores de muchísima calidad, de todo el mundo, y la tradición va pasando de generación en generación. Espero encontrar un ambiente muy acogedor y un pueblo volcado".

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Experiencia ya tiene el pequeño de los Entrerríos en dar pregones en citas deportivas importantes, ya que en 2022 lo hizo en el Descenso Internacional del Sella. "Asturias me marca mucho, ya me pasaba cuando estaba practicando deporte en otras regiones y ahora, viviendo fuera... cuando tienes ese sentimiento y te llaman de lugares tan representativos del deporte de nuestra región, es todo un halago y un orgullo".