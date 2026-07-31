Un concurso de saltos de tres estrellas de gran nivel inicia el mes grande del Chas

El Club Hípico Astur inaugura hoy su intensa programación estival con la disputa del primero de los cuatro concursos nacionales de salto que acogerá durante el mes de agosto. La cita, un CSN3* que se prolongará hasta el domingo, reunirá cerca de 300 caballos y supondrá el arranque de la Ruta Veraniega del CHAS, un calendario que culminará con el Concurso Hípico Internacional de Gijón en Las Mestas.

La primera prueba contará con una participación de primer nivel encabezada por Pilar Lucrecia Cordón. La amazona aragonesa afrontará la competición gijonesa como parte de la preparación para el Campeonato del Mundo de Aquisgrán, que se celebrará entre el 19 y el 23 de agosto, después de haber sido incluida por el seleccionador François Mathy entre los cinco representantes españoles que acudirán a la gran cita internacional.

Cordón llegará al CHAS con varios caballos de su cuadra y, tras competir en Gijón, pondrá rumbo a Londres para disputar una nueva prueba del circuito Global Champions Tour con el equipo Riyadh Knights, al que se ha incorporado esta temporada.

Otro de los nombres destacados será el de Jesús Garmendia, habitual durante el verano en Asturias, donde prepara a sus caballos en las instalaciones de Leonardo Medal. El jinete vasco competirá junto a una amplia nómina de participantes entre los que también figuran el propio Leonardo Medal y su hijo Pablo, Cayetano Martínez de Irujo o varios representantes asturianos como Luis Jesús Escobar, Miguel y Alberto Honrubia Alvariño y el joven Pablo Santiago Artime, reciente integrante de la selección española en el Campeonato de Europa de su categoría.

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Este primer concurso abrirá un mes de intensa actividad en el Club Hípico Astur. Tras el CSN3* llegarán un CSN4* (del 7 al 9 de agosto), el CSN5* integrado en la Liga Nacional de Saltos (del 14 al 16), principal reclamo deportivo del calendario, y un segundo CSN3* (del 21 al 23 de agosto). Además, el club recuperará este verano la competición nacional de doma y mantendrá una programación paralela con actividades para el público, zona comercial y restauración.