El Descenso a Nado de la Ría de Navia, una prueba que cada año engancha más

Poco podían imaginar los pioneros de 1958, aquellos alberguistas del Sindicato Español Universitario (SEU) de Andés, que el Descenso a Nado de la Ría de Navia iba a afrontar el siglo XXI convertido en una prueba icónica del calendario español de aguas abiertas. La cita con la ría naviega se quedará en esta ocasión a unas decenas de participantes de batir el espectacular récord del año pasado, establecido en 1.217 inscripciones, pero queda ampliamente consolidada por encima de los mil. A falta del tirón de última hora, hay 1.137 deportistas apuntados, la segunda mejor cifra en una larga trayectoria que alcanza en 2026 su 68ª edición.

Los números de este año superan notablemente los de 2024 y confirman el interés por las pruebas. Como es ya habitual, mañana será el aperitivo, la Copa de Asturias, y el domingo tendrá lugar el Descenso en sí, de 5 kilómetros de longitud. Con anterioridad a todo eso, esta noche a las 22 horas en el Teatro Fantasio, tendrá lugar el pregón, a cargo de una de las leyendas del deporte asturiano, el ex balonmanista Raúl Entrerríos. Todo ello dentro de un denso programa festivo que incluye también un homenaje a Juan Ignacio Martínez Fernández-Villamil, "Moreno", fallecido en 2023 después de una vida dedicada al Descenso y recientemente nombrado Hijo Predilecto del concejo de Navia, y el imprescindible pasacalles de los participantes, el domingo por la mañana.

La organización ha registrado inscripciones procedentes de 12 países diferentes y tres continentes, Asia, América y Europa. Las nacionalidades representadas son, además de la española, la china, estadounidense, mexicana, argentina, uruguaya, británica, irlandesa, italiana, francesa, alemana y rusa. En cuanto a la geografía española, habrá participantes de todas las comunidades a excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla. Cuarenta de las cincuenta provincias españolas contarán con algún nadador este fin de semana en Navia.

La directora técnica de la competición y responsable del área de inscripciones, Covadonga Pérez, apunta que "más allá de lograr un nuevo récord o no, el crecimiento del Descenso es un hecho incontestable. Desde el difícil año de pandemia, los participantes en el Descenso han crecido de forma notable, y con eso nos quedamos. Superar el millar de inscritos por tercera vez consecutiva, la cuarta en nuestra historia, supone, de por sí, un gran éxito de convocatoria".

Pérez sostiene que "el esfuerzo de recursos técnicos y de seguridad crece proporcionalmente a la cifra de inscritos, así como la responsabilidad de la organización, pero trabajamos para dimensionar nuestros equipos de forma adecuada y el respaldo institucional es una circunstancia muy de agradecer".

Por lo que se refiere a la Copa Asturias, que cumple mañana su vigesimoséptima edición incluida en el circuito nacional de la especialidad, contará con una prueba masculina y una femenina, ambas de 7,5 kilómetros, y una tercera de relevos mixtos, de 7,6. Hay 108 inscritos en la primera, 52 en la segunda y 22 equipos en la tercera.