"Entra en el Círculo", la campaña de abonados del Círculo Gijón en su regreso a Tercera FEB
C. G.
El Círculo Gijón Baloncesto, de vuelta en la Tercera FEB, presenta su campaña de abonados 2026/27, "Entra en el Círculo", una invitación a integrarse en un proyecto que trabaja cada día por el deporte, la educación y la ciudad. Abonarse no da solo acceso a todos los partidos del primer equipo, sino que, como explica el club, "es formar parte de una comunidad que impulsa la cantera, sostiene programas educativos y participa en iniciativas sociales con distintos colectivos de Gijón". Bajo la firma "VEN. VIVE. JUEGA", el club refuerza su compromiso con el entorno. Los precios van desde los 75 euros para adultos, pasando por el abono juvenil de 20, hasta opciones familiares por 150, mientras que los menores de trece años acceden gratis. Además, hasta el 31 de agosto se ofrecerá una camiseta de regalo.
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