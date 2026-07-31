El estreno en Asturias del nuevo Alimerka OCB se hará esperar: no jugará un amistoso en casa hasta el 18 de septiembre

Cuatro citas conforman hasta el momento la pretemporada del Alimerka Oviedo Baloncesto en lo que a partidos de preparación se refiere. La primera de ellas será el día 29 de agosto, doce días después del inicio de los entrenamientos, fijado para el lunes 17. Ese encuentro amistoso inicial está progamado en la localidad zamorana de Benavente a las 12.30 del mediodía. El estreno del equipo de Javi Rodríguez en Asturias se hará esperar y no llegará hasta el 18 de septiembre, fecha en la que jugará en el Palacio de los Deportes frente al Zamora, con horario por designar. Entre ambas citas, el Alimerka Oviedo ha confirmado su participación los días 5 y 6 de septiembre en un torneo en la localidad portuguesa de Viana do Castelo, donde compartirá cartel con los grandes equipos del país vecino, Benfica, Oporto y Sporting de Portugal. Finalmente, se ha pactado también un partido de preparación con el Alega Cantabria en el Vicente Trueba, que se celebrará el 12 de septiembre con horario todavía por precisar. El debut del OCB en su nueva temporada en Primera FEB se producirá el 25 de septiembre en la pista del Gran Canaria, recién descendido de la ACB, principal favorito para regresar a la élite y que ha fichado a Marques Townes, héroe de la última campaña ocebista.