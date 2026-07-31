Fran Soto, presidente del CTA, desvela iniciativas novedosas para la próxima temporada: “Veremos cosas que nunca se han visto con los árbitros”

Durante los próximos días, el hotel Blau Las Caldas Villa Termal se convertirá en el cuartel general de los mejores árbitros españoles. Allí se encuentran de concentración los colegiados de Primera y a partir del domingo será el turno de los de Segunda. Al frente de todos ellos se encuentra Fran Soto (Vigo, 1980), presidente del Comité Técnico de Árbitros, que afronta con ilusión la nueva temporada. El vigués, un hombre cercano y con un marcado acento de su tierra natal, se abre con LA NUEVA ESPAÑA para explicar las novedades arbitrales para este curso.

Ya es el cuarto año consecutivo que se concentran en Asturias

Históricamente las concentraciones siempre fueron en Santander. En mi primer año vine con la idea de cambiar cosas, pero la conclusión es que estamos tan bien y cómodos en Asturias que queremos seguir, sobre todo por el tiempo. La temperatura para las pruebas físicas de los árbitros es muy buena y lo tenemos todo: tranquilidad, un gran hotel y una comida espectacular.

¿Qué se realiza durante estos días?

Se hacen exámenes teóricos, pruebas físicas, entrenamientos y luego formación, formación y más formación. Hay que explicar todas las instrucciones para la nueva temporada y los cambios en las reglas de juego. Ponemos clips para unificar criterios para que los árbitros sepan cuáles son las decisiones en ciertas jugadas (manos, tarjetas, etc) y se profundiza en todo eso. También tenemos charlas con entrenadores, árbitros y otros deportistas porque es importante meter a otros actores del fútbol en el arbitraje.

Se viene de una temporada con mucho runrún en torno al colectivo arbitral, ¿qué nota le pone?

Me cuesta poner notas, pero estoy satisfecho, sobre todo con el final de temporada, que es difícilmente repetible. Si pensamos en algún lío arbitral en las últimas jornadas y en el play-off de ascenso no hubo nada. En los seis partidos de promoción no hubo ni una sola intervención del VAR. Los árbitros fueron valientes y lo hicieron de maravilla. Espero que esa tendencia continúe y podamos empezar así el curso porque fue muy bueno.

Ahora llega un curso con muchas novedades, ¿es un año de revolución?

El año de más revolución fue el pasado, el inicial. Hicimos muchas cosas visibles y otras no visibles: se creó el cuerpo específico de VAR, se rompió la territorialidad, se hizo Tiempo de Revisión que era totalmente novedoso reconociendo errores, descendieron árbitros internacionales, que había pasado muy pocas veces, y se abrió el CTA muchísimo a todos los sectores. Estamos haciendo un cambio total en el Comité.

Y toca implementar las nuevas reglas aplicadas durante el Mundial, ¿cómo lo afronta?

Se vienen muchos cambios. Va a ser una temporada complicada, con muchas polémicas arbitrales, como todas. Ese es nuestro día a día, pero después de un año en el cargo uno está más preparado y sé por dónde pueden ir los problemas. Lo afronto con muchas ganas y mucha ilusión porque creo que el nivel arbitral medio en España es el mejor del mundo. Francia e Inglaterra tienen dos árbitros top a nivel mundial para pitar los grandes partidos que España no tiene, pero el tercer mejor árbitro francés o inglés es peor que el peor árbitro español en Primera.

“El nivel arbitral medio en España es el mejor del mundo; quizá no tengamos dos árbitros tops como Francia o Inglaterra, pero el tercer mejor de ellos es peor que el peor árbitro español de Primera”

¿Le gustan estas medidas?

Sí. La mayoría están pensadas para que el tiempo efectivo de juego sea el mayor posible e ir contra las pérdidas de tiempo. Es básico y lo que nos está pidiendo el mundo del fútbol. No podemos estar en una burbuja porque nuestros clientes son la liga y los clubes, por lo que tenemos que dar un mejor servicio. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos con la máxima apertura.

¿Cuáles de las que se han visto se van a aplicar esta temporada?

Todas a excepción de la Ley Vinicius. Las grandes competiciones europeas vamos a tratar de ir de la mano con la UEFA y no sacaremos tarjeta roja en España. Además, ya hemos solicitado a la FIFA que cuando un portero se lesione, habitualmente en la recta final, un jugador del equipo tenga que salir un minuto. Eso sí, si se ve claro que hay un choque entre jugadores u otras situaciones reguladas en el reglamento, esta regla no se aplicará.

Siguiendo con el Mundial, sorprende que una potencia como España solo haya arbitrado un partido en el Mundial, ¿qué explicación se puede dar?

No tengo ninguna. Es una situación anómala y que no tiene ningún fundamento deportivo. No tiene sentido que haya países con árbitros con un nivel claramente inferior a cualquiera de los árbitros españoles de Primera y que hayan pitado partidos importantes. Hernández Hernández acabó la temporada de manera espectacular, arbitró el Brasil-Haití de forma brillante y solo le dieron un partido. Me siento incluso enfadado con esta situación porque a nosotros como país nos hace daño de una forma gratuita.

¿Trató de hablar con la FIFA?

Hablé con ellos en medio del Mundial y me dijeron que durante el torneo no podían dar información a ninguna federación. Ahora estoy pendiente de una reunión con ellos a ver qué me dicen. Igual me convencen, pero ahora mismo no lo puedo entender.

Habla mucho de abrirse, ¿se plantea que los árbitros puedan comparecer al término del partido?

Sí, se van a ver cosas. Probablemente no al inicio de la temporada porque son cosas que hay que implementar con más tiempo. Pero este año, cuando terminemos la temporada, habremos visto cosas que nunca se han visto respecto a los árbitros en el propio campo: cámaras en el vestuario, entrevistas… Es un paso más de esa apertura y transparencia. Vamos a ir dando pequeños pasos.

‘Tiempo de juego’ fue un éxito y usted habla mucho de abrirse, plantean alguna nueva iniciativa

Estamos preparando una de nuestras medidas estrella: un manual de criterios para que todo el mundo tenga acceso a un documento donde se fijen todos los criterios del propio CTA en cada jugada. Será un dossier a principio de temporada, vamos a lanzarlo primero de forma digital y después lo haremos físico para esta temporada: Cuándo una mano es punible dentro del área o no con ejemplo y con clips donde se puede acceder al ejemplo de esa mano. Este manual no existe en ningún otro sitio del mundo. A nivel Federación este año vamos a hacer un cambio con los informadores de los árbitros y también la Inteligencia Artificial nos va ayudar mucho en la evaluación de los árbitros. Hay un proyecto detrás muy grande de mucho dinero para mejorar esto y que todo sea más creíble. Hay un trabajo revolucionario muy potente.

Hablaba de mejorar situaciones de juego, ¿planean algo para evitar tantos menosprecios al colectivo arbitral cada semana?

Ese problema existe sobre todo en el fútbol base y estamos teniendo bastante movimiento con el Consejo Superior de Deportes para ver si logramos alguna medida jurídica que pueda sancionar de una forma más grave a la gente que insulta y agrede. Se está ahora trabajando en la Ley contra la Violencia y la Xenofobia y vamos a tratar de incluir una parte específica a los árbitros. Nuestro máximo deseo, aunque es complicado, sería cambiar el código penal y que la agresión a un árbitro sea un delito agravado de lesiones como ocurre con los médicos o docentes, que tienen un amparo mayor.

¿Ha empeorado la situación en los últimos años?

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No lo aprecio así. Arbitré durante muchos años en el fútbol regional y los insultos y críticas que hay hoy me recuerdan a las que había hace 15 años. Siempre vemos lo último como lo peor. El otro día repasaba las críticas arbitrales en los medios de comunicación y siempre hay un momento de la temporada que ciertos periodistas decían que era el peor años arbitral de la historia y siempre dicen eso cada temporada. Siempre se repite.