La V "Xixón Race" de patinaje alpino en línea asegura espectáculo todo el fin de semana

Un espectáculo de primer nivel es lo que podrá ver este fin de semana en la calle Gloria Fuertes del barrio gijonés de Viesques. "La Pelayona", la pista de 600 metros lineales y una pendiente temida por todos los participantes, acogerá la V Xixón Race, en la que se pondrán en juego los campeonatos de España slalom individual, por equipos y en paralelo de patinaje alpino en línea. La cita fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Gijón.

El deporte, con protagonismo femenino sobre todo, se asemeja a los descensos de esquí pero en patines y sobre asfalto, y en Gijón estarán los mejores especialistas españoles, en las pruebas diseñadas por el Sani Sport Roller Line y apoyadas por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Principado.