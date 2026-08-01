Iván García Cortina firma hasta 2028 con el conjunto belga del Alpecin-Premier Tech
"No quería terminar mi carrera sin intentar formar parte de uno de los mejores equipos del mundo y competir al más alto nivel en las carreras que más disfruto: las clásicas de primavera", dice el corredor gijonés de 30 años
Roberto Menéndez Mateos
El Alpecin-Premier Tech confirmadó la llegada del corredor asturiano Iván García Cortina (Gijón, 1995), que correrá en sus filas los años 2027 y 2028, poniendo fin a una etapa de seis años en el Movistar Team al término de la actual temporada. El ciclista asturiano se ha decantado por el equipo belga tras estudiar las diferentes ofertas que había recibido de varios equipos de la máxima categoría, la UCI World Team, para las próximas temporadas.
“Estoy increíblemente agradecido por todo lo que viví durante seis años en el Movistar Team. Esos recuerdos siempre me acompañarán. Pero ahora es momento de un nuevo desafío. No quería terminar mi carrera sin intentar formar parte de uno de los mejores equipos del mundo y competir al más alto nivel en las carreras que más disfruto: las clásicas de primavera”, señala el jugador.
El gijonés comenzó su andadura en el ciclismo profesional en el Etixx-Quick Step, de donde pasó al Bahrain, en el que estuvo entre 2017 y 2020 y con el que ganó una etapa en la París-Niza. De ahí dio el salto al Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría, con el que lleva desde entonces, con victorias en el Giro del Piemonte, en 2022, y en la Vuelta a Asturias, en 2025. También logró un gran noveno puesto en uno de los monumentos, el Tour de Flandes, en 2025.
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