Todo preparado para el Descenso del Sella Adaptado: 260 palistas recorrerán este domingo los 16 kilómetros de carrera

260 palistas, 83 de ellos con discapacidad física, remarán por las aguas del río Sella en la 33ª edición del Descenso del Sella Adaptado este domingo. Una prueba pionera en España que, un año más, volverá a hacer disfrutar a piragüistas de todas las condiciones durante los 16 kilómetros totales con los que contará el recorrido. "Es uno de los eventos adaptados que mayor complejidad logística tiene de los que se celebran en nuestro país y tratamos de no descuidar ningún aspecto para que siga habiendo una alta participación", subraya José Alberto Álvarez, presidente del comité organizador de esta competición.

260 palistas, listos para el Descenso del Sella Adaptado

Será a partir de las 10 horas cuando todos los palistas se pongan a remar. Las embarcaciones, diseñadas por la Escuela Asturiana de Piragüismo, son K-2, compuestas por un participante con discapacidad y su acompañante sin ella, en una prueba que, como remarcan desde la organización, "es completamente inclusiva y tienen cabida los entornos familiares de los participantes". Respecto a la edición anterior hay 10 deportistas más con discapacidad y la tasa de participación vuelve a ser muy elevada, con palistas de prácticamente todas las comunidades autónomas. "Estamos prácticamente en el tope de lo que podemos acoger porque queremos mantener la calidad de la organización, sobre todo a nivel de seguridad", destaca Álvarez.

En cuanto al recorrido no habrá muchas novedades. La salida será desde Arriondas en la sede de la citada Escuela, dando inicio a un tramo no competitivo de unos once kilómetros que llevará a todos los participantes hasta la revuelta conocida como La Uña, a la altura de Llordón. Allí se realizará una parada técnica y avituallamiento antes de dar el pistoletazo de salida al tramo competitivo, que consta de unos cinco kilómetros y que llevará a los deportistas hasta la meta, situada en el puente de Feve en Llovio (Ribadesella). En este caso, los únicos cambios serán por aspectos de seguridad. "Con las obras del nuevo puente en Arriondas tenemos que cambiar alguno de los puntos de seguridad porque se han generado nuevas zonas de sequeras, pero en esencia sigue siendo lo mismo que años atrás", apunta el presidente.

Para este tramo competitivo existen distintas categorías en relación con el nivel de lesión de cada participante. 55 palistas se enmarcan dentro de la Categoría A, que agrupa lesiones más leves, mientras que los 28 restantes corresponden a aquellos que utilizan silla de ruedas, especialmente lesionados medulares. Además, también estará la categoría femenina (embarcaciones compuestas por dos mujeres) y sub-21.

En la pasada edición, los vencedores fueron Pablo Pérez e Iván de Quevedo (categoría A) y Felipe Cartas y María Ascensión Portillo (Categoría B), aunque lo más importante, además de disfrutar del entorno y del deporte, volverá a ser la seguridad de los participantes. "33 ediciones después seguimos teniendo el mismo rigor en el chequeo de todos los ítems organizativos", refrenda Álvarez, que explica el dispositivo de seguridad, en el que participarán casi 80 efectivos entre Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y Protección Civil, además de numerosos voluntarios que serán los encargados de vigilar los puntos con algún riesgo del recorrido. Y muchos de ellos estarán desde el agua. "Hay 17 piragüistas, veteranos en su mayoría, que ayudarán a los deportistas con mayores niveles de discapacidad a que puedan desarrollar el Descenso", destaca.

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Este año, la Mención Especial del Sella Adaptado para entidades e instituciones es para la Fundación María José Jove, una entidad que lleva más de dos décadas ofreciendo decenas de proyectos para las personas con discapacidad, con especial atención al deporte adaptado, destacando las actividades en deportes acuáticos como la vela y el piragüismo. Y el VI Premio n