El "Bisagras" reafirma su dominio tras las dos primeras jornadas de la Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol
El barco cántabro, que ya se había impuesto en la llegada a Gijón, iniciará en el primer puesto la competición final, hoy en la bahía de San Lorenzo, con el "Taxus Medio Ambiente" como principal rival
El "Bisagras", perteneciente al Real Club Marítimo de Santander y patroneado por Javier Rivero, consolidó su liderazgo en la VII Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol al imponerse en la segunda prueba, entre la bahía de San Lorenzo y Luanco. Segundo fue ayer el "Taxus Medio Ambiente", del Club Bahía de Gijón, mientras que el "Pileje Thelonious" completó el podio de la jornada.
Con un viento del nordeste de unos 12 nudos, la flota protagonizó una regata muy reñida desde la salida, con un bordo táctico que permitió a los regatistas competir la ceñida hasta la baliza de desmarque y un segundo tramo de velocidad pura con spi que ofreció bonitas luchas. El podio del día fue también el de la Clase I y la embarcación gijonesa asciende al segundo lugar de la general tras desbancar en los tiempos compensados al "Kohen".
En la Clase II, la victoria correspondió a "El Pendo", seguido por el "Andratx BI" y el "Kraken". Por su parte, en la Clase III el citado "Kohen" fue primero por delante del "Free Spirit" y el "Silfo".
La regata finaliza hoy con la tercera y última prueba, que se celebrará en su integridad en el interior de la bahía gijonesa.
- Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
- Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
- En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
- Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda