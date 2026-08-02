El "Bisagras" reafirma su dominio tras las dos primeras jornadas de la Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol

El "Bisagras", perteneciente al Real Club Marítimo de Santander y patroneado por Javier Rivero, consolidó su liderazgo en la VII Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol al imponerse en la segunda prueba, entre la bahía de San Lorenzo y Luanco. Segundo fue ayer el "Taxus Medio Ambiente", del Club Bahía de Gijón, mientras que el "Pileje Thelonious" completó el podio de la jornada.

Con un viento del nordeste de unos 12 nudos, la flota protagonizó una regata muy reñida desde la salida, con un bordo táctico que permitió a los regatistas competir la ceñida hasta la baliza de desmarque y un segundo tramo de velocidad pura con spi que ofreció bonitas luchas. El podio del día fue también el de la Clase I y la embarcación gijonesa asciende al segundo lugar de la general tras desbancar en los tiempos compensados al "Kohen".

En la Clase II, la victoria correspondió a "El Pendo", seguido por el "Andratx BI" y el "Kraken". Por su parte, en la Clase III el citado "Kohen" fue primero por delante del "Free Spirit" y el "Silfo".

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La regata finaliza hoy con la tercera y última prueba, que se celebrará en su integridad en el interior de la bahía gijonesa.