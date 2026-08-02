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Campeones al agua: todo listo para el Descenso a Nado de la Ría de Navia

La localidad naviega celebra en medio de una gran expectación su destacada cita deportiva veraniega, en la que se han inscrito 1.147 nadadores, la segunda mejor marca de la historia del Descenso

Un momento de la edición de 2025 del Descenso a Nado de la Ría de Navia.

Un momento de la edición de 2025 del Descenso a Nado de la Ría de Navia. / Irma Collín

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Mario Rodrigo

Navia

La proximidad de los Campeonatos de Europa de larga distancia, que se van a celebrar en París el próximo fin de semana, ha restado la presencia de algunos de los nadadores más destacados del panorama europeo de la larga distancia, pero no ha rebajado ni un ápice las ganas de disfrutar de una de las citas deportivas más potentes del verano asturiano. Son finalmente 1.147 los inscritos en el 68º Descenso a Nado de la Ría de Navia, la segunda mejor marca de la historia tras el récord establecido el año pasado, de 1.217. Entre los apuntados, algunos nombres de prestigio pese a la competición francesa de dentro de unos días.

Hay expectación por que lleguen las seis y cuarto de la tarde, la hora marcada para el inicio de las tres pruebas de las que consta el Descenso: el 1.100 Reny Picot, el 2.400 Ence y la más exigente, el 5.000 Allianz. La categoría femenina tiene asegurada una ganadora diferente a la del año pasado debido a la ausencia de Caroline Jouisse, que se impuso a la entonces pregonera, María de Valdés. Sí estará la italiana Alessia Ossoli, tercera. La llama francesa la mantendrá encendida Clemence Richard, subcampeona de Francia de 10 kilómetros. La gerundense Júlia Coll y la asturiana María González, las principales bazas españolas.

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El alemán Moritz Bockes buscará revalidar el triunfo de 2025 en una competición en la que parecen sus principales rivales los franceses Damien Joly y Émile Mesmarque. Unai Álvarez y Herminio Fernández buscarán romper la larga racha de dominio foráneo.

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