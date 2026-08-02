Dos cuartos puestos de Asturias en el inicio de la "Xixón Race" de patinaje alpino
Chema Blanco, en la categoría u13, logra el título nacional de eslalom en la pista instalada en Viesques
M. R.
Noa Riesgo, cuarta en el Campeonato de España absoluto de eslalom, logró el mejor puesto individual del club organizador, el gijonés Sani Sport Roller Line, en la primera jornada de la "Xixón Races" de patinaje alpino que se celebra en el barrio de Viesques. El título nacional se lo llevó Nuria Requejo, del CD Leitariegos de Castilla y León, acompañada en el podio por dos catalanas del club Dots, Brugués Grau y Ainhoa Mellado.
La prueba absoluta masculina, sin participación asturiana, copó el podio con deportistas castellano-leoneses: Sergio Menéndez, del Leitariegos, primero, con Héctor Merino, del X-Treme segundo y otro representante del Leitariegos, Iván Sabugo, tercero.
En el Campeonato de España por equipos, el Sani fue también cuarto con una formación compuesta por Alejandra Riesgo, Valentina Sebastiani, Aitana Zapico y la propia Noa Riesgo. La prueba la ganó el Leitariegos. En la competición u13 llegó el único triunfo asturiano de la jornada, a cargo de Chema Blanco. Tras los Nacionales individual y por equipos y la Copa España de ayer, hoy toca el turno a la competición en paralelo.
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