Damien Joly y Clemence Richard reinan en la fiesta del Descenso a Nado de la Ría de Navia
Los nadadores franceses se imponen en la 68ª edición de la competición tras 5.000 metros llenos de emoción y tensión hasta el final
La gran fiesta del fin de semana en Navia terminó a lo grande para los franceses Damien Joly y Clemence Richard, que lograron imponerse en la prueba de 5.000 metros de la 68ª edición del Descenso a Nado de la Ría de Navia. Los nadadores galos tuvieron que esforzarse al máximo sobre la fría agua naviega, donde se impusieron a los favoritos Moritz Bockes y Alessia Ossoli, vencedores en el día de ayer en la Copa de Asturias. En el caso de la competición femenina, tras un final de foto-finish y ambas marcando el mismo tiempo por un error de la italiana en los últimos metros.
Las dos pruebas reina de este descenso se decidieron en los últimos metros. Joly (46:02) se impuso por cuatro segundos de ventaja al ganador de la pasada edición, Moritz Bockes (46:06), y Émile Mesmacque se llevó el bronce (46:15). Por su parte, Herminio Fernández, que terminó quinto, fue el primer español en pasar por meta (47:21).
En la categoría femenina 5000 femenina, Clemence Richard (49:01) ganó clavando el tiempo de la segunda clasificada, la italiana Alessia Ossoli. En el último escalón del podio estuvo la gerundense Júlia Coll (49:07), mientras que la asturiana María González fue cuarta (51:36).
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