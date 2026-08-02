Diego Ruiloba acaba undécimo en el Rally de Madeira tras una salida de carretera
Undécimo puesto para el praviano Diego Ruiloba en el Rally de Madeira que finalizó ayer y que el asturiano había ganado en 2024 y 2025. Esta 67ª edición de la carrera madeirense era puntuable para el European Rally Trophy y el asturiano partía como favorito, al igual que el inglés Kris Meeke. Ruiloba, invitado por Turismo de Madeira y por Soprts&You, corrió en el archipiélago portugués con un Citroën C3 Rally2. Una prematura y leve salida de carretera le hizo perder ritmo y ya no pudo aproximarse a la cabeza. Ganó Miguel Nunes con Fabia RS. Meeke, que también se salió pronto, acabó vigésimo segundo tras marcar varios scratchs en su remontada. Ruiloba correrá dentro de una semana el Rally Isla de los Volcanes (Lanzarote) con Lancia Ypsilón Rally2 HF. Por otro lado, en la subida a Ibias ganó Jairo Pesquera con Nova. Segundo fue Adrián Artidiello y tercero, y primer turismo, Jesús Álvarez con VW Polo N5.
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