Jesús Garmendia se luce en el Chas
El jinete vasco, a lomos de "Hotshot du Rozel", se lleva la prueba grande del sábado en el Nacional tres estrellas que acogen las instalaciones gijonesas
Jesús Garmendia, un habitual del verano asturiano, fue el ganador de la prueba grande del sábado en el primer concurso veraniego del Chas. El jinete vasco, a lomos de "Hotshot du Rozel", se impuso en la sexta prueba del día, LA NUEVA ESPAÑA, sobre 1,35 metros. Le acompañaron en el podio Jaime Silvela con "Makuru MQ" y el madrileño Juan Riva con "Fernhill Balou Beau".
La jornada sabatina se cerró con la prueba PGP Plagastur sobre 1,30 metros. Se la llevó el gallego Diego Lage, con "D´Venus", por delante de Elena Ermilova y "Ur de Peleben" y Luis Jesús Escobar y "Utopia van Het Gebergte".
Con anterioridad, en el Trofeo Equipop sobre 1,20, el primer puesto había sido para la gallega Belén Rodríguez, montando a "Beauty Breaker de Lis". Los siguientes mejores tiempos los marcaron Leonardo Medal con "Milagro de Gozón" e Igor Maestre con "Airin SFM".
Carlota González, que montaba a "Baika du Midra", resultó vencedora en el Trofeo Maprise, sobre 1,10 metros. Segunda fue Ana Palacios, con "D´One", y tercera Virginia Ouzande con "Wunder D".
Al igual que sucediera en la primera jornada, disputada el viernes, la segunda contó con tres pruebas complementarias. En la que se realizó sobre 1 metro triunfó Catalina González con "Hamilton de Tannach", seguida de Nuria Sánchez con "Eva" y Cayetana Fernández con "Amstel".
Sobre 0,80, la joven amazona Lin Yu Cai, con "Aquarel D´Aubraine", logró el mejor tiempo en el recorrido, seguida de Arantza Ortiz, de Castilla y León, a lomos de "Aitana", mientras que Carla Leonor Simón, con "Top Diamant", fue tercera. Finalmente, sobre 0,60 metros, el podio lo formaron Inés Díaz y "Don Juan", primer binomio, seguidos de Marcos Fernández y dos de sus monturas, "Pimienta CGM" y "Comme Action DC". El Nacional tres estrellas del Chas concluye hoy con la tercera jornada.
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