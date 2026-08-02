Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en el CaresIndraSube a gasolinaNuevas viviendas OviedoCrisis en CeutaFuneral padre Paula Echevarría
instagramlinkedin

El Joventut de Ricky Rubio y el Obradoiro se medirán en un partido de pretemporada en Gijón

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut de la pasada temporada.

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut de la pasada temporada. / Javier Borrego

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mario Rodrigo

GIjón

La afición asturiana al baloncesto tendrá la oportunidad de ver jugar a Ricky Rubio, que acudirá con el Joventut Badalona a una concentración en la región del 26 al 30 de agosto. El día 29 ha pactado la disputa de un partido en Gijón con el Obradoiro del que es director general Héctor Galán, ex Alimerka Oviedo Baloncesto.

Ricky, que tras un año y medio parado decidió hace un año regresar a su club de origen, renovó recientemente con la entidad catalana por una temporada más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  3. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
  5. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  6. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  7. Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  8. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda

Polémica por las obras del acceso a la playa de Portizuelo: un vecino denuncia que la actuación está afectando a fincas privadas

Polémica por las obras del acceso a la playa de Portizuelo: un vecino denuncia que la actuación está afectando a fincas privadas

Cambio en el liderazgo del SESPA para impulsar la gestión sanitaria: Juan José Ordiales releva a Aquilino Alonso

Cambio en el liderazgo del SESPA para impulsar la gestión sanitaria: Juan José Ordiales releva a Aquilino Alonso

Divertia enreda el verano municipal

Divertia enreda el verano municipal

Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control

Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control

Ovilley, en Cangas del Narcea, mejora su conexión con el corredor del Narcea gracias a una inversión de 200.000 euros

Ovilley, en Cangas del Narcea, mejora su conexión con el corredor del Narcea gracias a una inversión de 200.000 euros

VÍDEO: El calvario de Miñagón: esta localidad boalesa pide soluciones ante la "invasión" de hormigas que estan sufriendo

Robots, desbroces, 650 efectivos de Emergencias y 250 agentes: el escudo con el que Asturias quiere evitar los grandes incendios que han arrasado otras regiones

Robots, desbroces, 650 efectivos de Emergencias y 250 agentes: el escudo con el que Asturias quiere evitar los grandes incendios que han arrasado otras regiones

Láneo calienta motores para San Lorenzo: concurso de tortillas, gran pulpada y mucha fiesta

Láneo calienta motores para San Lorenzo: concurso de tortillas, gran pulpada y mucha fiesta
Tracking Pixel Contents