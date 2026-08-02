El Joventut de Ricky Rubio y el Obradoiro se medirán en un partido de pretemporada en Gijón
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GIjón
La afición asturiana al baloncesto tendrá la oportunidad de ver jugar a Ricky Rubio, que acudirá con el Joventut Badalona a una concentración en la región del 26 al 30 de agosto. El día 29 ha pactado la disputa de un partido en Gijón con el Obradoiro del que es director general Héctor Galán, ex Alimerka Oviedo Baloncesto.
Ricky, que tras un año y medio parado decidió hace un año regresar a su club de origen, renovó recientemente con la entidad catalana por una temporada más.
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