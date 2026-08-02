Moritz Bockes y Alessia Ossoli se llevan la Copa Asturias en la primera jornada de competición en Navia

Dos de las principales figuras que se han acercado hasta Navia, Moritz Bockes y Alessia Ossoli, mostraron su favoritismo en la Copa de Asturias, las pruebas que abren el programa deportivo en las aguas de la villa occidental. La italiana no tuvo rival en la prueba femenina, que dominó con solvencia desde los primeros compases. Como muestra, y teniendo en cuenta que el formato de la competición incluye tres vueltas al recorrido, en el kilómetro 5 la francesa Clemence Richard, finalmente segunda, entraba en el muelle cuando la italiana lo abandonaba. Tercera fue Aida Bertrán, muy constante a lo largo de toda la prueba.

La emoción quedó reservada para la prueba masculina, finalmente dominada por el ganador del Descenso del año pasado, el alemán Moritz Bockes. Este había ido por delante casi todo el recorrido, pero a falta de 500 metros se colocó primero el italiano Fabio Dalu, con el que disputó un apretado sprint que se resolvió a favor del alemán. Los jueces descalificaron a Dalu y el podio quedó completado con el francés Emile Mesmacque y el español Unai Álvarez.