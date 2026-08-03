El "Bisagras" cántabro, impecable, conquista la Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol en la bahía gijonesa
Tras una regata impecable con tres triunfos en otras tantas jornadas, el "Bisagras" cántabro conquistó la VII Regata Aproches-Cantábrica-Trofeo Repsol, cuyo último capítulo se vivió ayer en la bahía de San Lorenzo. La tripulación cántabro mantuvo en todo momento bajo control a su gran rival, el "Taxus Medio Ambiente" asturiano. Este llegó a entrar primero ayer, aunque los tiempos compensados otorgaron de nuevo la primera plaza parcial al barco del Náutico de Santander. Y con ello, también el triunfo final.
La inestabilidad del viento obligó al comité organizador a modificar el recorrido en dos ocasiones. Tras el paso de las primeras embarcaciones por la baliza de barlovento, el viento roló a la izquierda hasta el norte y descendió hasta los seis nudos, circunstancia que motivó un primer cambio de recorrido para la segunda ceñida y un segundo ajuste en la tercera.
Finalmente, la regularidad otorgó el primer puesto al "Bisagras", el segundo al "Taxus Medio Ambiente" y el tercero al "Pileje Thelonious", que sacó provecho de esta forma a la discreta última actuación del "Kohen".
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